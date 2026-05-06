Uruguaya radicada en Cataluña, Mariana Font publicó en 2024 Autoreverse en un pequeño sello español. Ahora Estuario lo edita en Uruguay y se presenta este jueves a las 19.00 en la Alianza Francesa, donde la autora conversará con la escritora Eugenia Ladra.

El libro contiene 16 relatos breves y una nouvelle, también titulada “Autoreverse”. Tanto los cuentos como ese texto más largo están muy interconectados, e incluso uno de ellos es una especie de diario de escritura o texto paralelo a la nouvelle. “Me interesaba que todos los textos presentes estuvieran conectados de alguna manera, y que el libro fuera un artefacto recorrido por una especie de corriente subálvea que va aflorando aquí y allá”, dice Font.

Una de las conexiones entre los textos son las continuas referencias a artistas, especialmente a autores como Mario Levrero, Nathaniel Hawthorne, Onetti, y también al psicoanálisis. Las menciones a escritores recuerdan a las de otro residente en Cataluña, Enrique Vila-Matas. “Me encanta esa cosa juguetona que hace Vila-Matas al soltar nombres de escritores, e incluso meterlos en su ficción. Allá usamos el anglicismo name dropping, no sé si acá también. El cuento de Autoreverse que hace eso es ‘El tiempo no existe’, que tiene formato diario, que a su vez es un guiño a La novela luminosa. Así que sí, Vila-Matas me parece muy divertido y me gusta su universo de autoficción que se rodea de escritores”.

El cuento que abre el libro, “Urgencias”, es el relato de una paciente de emergencias que tiene referencia a La dama de las camelias, la novela romántica de Alejandro Dumas sobre una cortesana con tuberculosis, y está ambientado en la crisis del coronavirus. “Es uno de los cuentos que más me gustan, y condensa muy bien el tenor de todo el libro. Es casi como una advertencia al lector de lo que se va a encontrar: unos textos con un toquecito de surrealismo febril, una primera persona que va y viene de los recuerdos a la imaginación y a una observación obsesiva de lo que la rodea, una estructura un tanto atípica, una lengua rica en imágenes, y unos referentes que tan pronto son de Cataluña como de Montevideo”, dice la autora.