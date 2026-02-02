Desde 2014, la Fundación Cuatrogatos, que dirigen los escritores Sergio Andricaín y Antonio Orlando Rodríguez, entrega cada enero sus premios, “con el propósito de contribuir a la promoción y lectura de libros de calidad creados por escritores e ilustradores iberoamericanos”. Además de los 20 ganadores, publican una lista de finalistas, hacen un reconocimiento al rescate editorial y seleccionan 100 libros destacados. En la edición de este año hubo representación uruguaya en todos los rubros, tras analizar 1.602 libros presentados por 201 editoriales de 16 países.

El álbum El animal en la piedra, con textos del guatemalteco Julio Serrano Echeverría (No cualquier montaña) e ilustraciones del mexicano Armando Fonseca, publicado por la editorial uruguaya Amanuense, se colocó entre los 20 ganadores en la categoría “Para los que se volvieron grandes lectores”. El jurado destacó que se trata de un “poema narrativo que recrea los orígenes de la humanidad y recuerda que migrar, asentarse y crear forman parte de nuestra historia más antigua. El libro propone una mirada a los tiempos en que dibujar un animal en la piedra era una manera de nombrar el mundo, de comprenderlo y de hallar un lugar en él. Al evocar las cavernas y la huella del carbón sobre la roca, esta obra conecta pasado y presente y pone de manifiesto que todos llevamos dentro una fuerza interior que nos impulsa a imaginar, expresarnos y comunicarnos a través del arte. El lenguaje plástico, pulsante y libre, transforma el dibujo primigenio en memoria e impulso vital”. Este reconocimiento se suma a la inclusión en los White Ravens en 2025 y en la Illustrators Exhibition Winners de la Feria del Libro de Bolonia 2026, entre otros.

Entre los 12 finalistas figura Al galope, galope, galope, con textos de Gabriela Mirza e ilustraciones de Carolina Monterrubio, también publicado por Amanuense.

Aunque no fue publicado en Uruguay, sino por el sello Siglo Veintiuno Editores de Buenos Aires e ilustrado por la argentina Virginia Piñón, entre los reconocimientos al rescate editorial figura Los animales del día y de la noche. Mitos y leyendas sobre la creación, con textos de Eduardo Galeano. En esta categoría se pone el foco en “la recuperación de obras literarias para niños y jóvenes que, por diferentes razones, no estaban al alcance de los lectores de hoy” y se destaca “la decisión de poner de nuevo en circulación, con esmeradas ediciones, creaciones de notable valor artístico y/o histórico, desconocidas o poco leídas por las generaciones más recientes”, así como “la iniciativa de sumar al corpus de esta serie literaria textos que, aunque no fueron creados específicamente para ella, pueden enriquecer las lecturas del público infantil y juvenil”.

Por último, entre los 100 seleccionados figuran varios compatriotas, aunque en un solo caso se trató de una edición nacional. En la categoría “Para los que empiezan a leer solos”, aparecen como recomendados: La bicicleta abandonada, de Germán Machado y Verónica Fabregat, publicado por la editorial catalana Bindi Books; Las margaritas de Antonia, de Mónica Grobert y Lucía Franco (Mi amiga de al lado), que forma parte de la colección Voces en el Horizonte de la editorial chilena Muñeca de Trapo; y Sarbalap, de María Luz Malamud y Angelina Montero (Paso a paso, junto con Viriginia Mórtola), de la editorial argentina Periplo. Por otra parte, en la categoría “Para los que se volvieron grandes lectores” figura la novela Exclusivo para el inspector Jack Etta, de Marcos Vázquez, publicada en Uruguay por el sello Montena.