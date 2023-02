El colapso de lo posible, de G Gerber. Ciencia ficción, Novela. Nudista, 2022

La fundación de una ciudad y el psicoanálisis de un hombre que ha descubierto el sexo cerca de la cincuentena son algunas de las líneas narrativas que atraviesan un texto polimorfo y rebosante de ideas. Entre los cientos de sugerencias novedosas está la de un predicador cuántico que enseña “cómo amar y odiar a Dios al mismo tiempo”, la de que el protagonista del viejo y cruel chiste del ciego que lee un rallador tiene relación con Jorge Luis Borges, la de que tiene que haber un sentido de la posibilidad análogo al sentido de la realidad. Algo de los relatos más experimentales de JG Ballard, así como el placer lúdico por asuntos de genética, astronomía, matemática, se trasuntan en esta novela que, según aclara el posfacio, está escrita por un académico cordobés.

El golpe de Estado más largo: Uruguay, febrero - junio, 1973, de Gonzalo Varela Petito. Historia, Política. Planeta, 2023

Basada en un exhaustivo relevamiento de prensa del momento y de estudios posteriores a la dictadura, este trabajo es casi un “minuto a minuto” de lo que ocurrió en el período del título. Aunque en la introducción se desarrolla la idea de una deriva sostenida hacia el autoritarismo durante el gobierno de Pacheco Areco, la idea central es que el golpe de Estado se produjo en varias etapas. Varela sistematiza coincidencias, contradicciones y cambios de actitud de los protagonistas históricos en cada instancia de ese proceso gradual. Eso, en las dos primeras partes del libro; la tercera parte, más ensayística, se centra en las razones económicas del golpe y muestra por qué los dictadores, a pesar de su discurso nacionalista, se plegaron a las políticas neoliberales que, con distintas modulaciones, se impusieron en toda la región.

Un país bañado en sangre, de Paul Auster y Spencer Ostrander. Ensayo, Testimonios. Seix Barral, 2023.

Auster ataca el problema de la tenencia de armas en Estados Unidos desde distintos ángulos. El más atractivo, por su firma, es el biográfico: cuenta cómo su abuela dio muerte a su abuelo cuando su padre era un niño. También se anima con el ensayo histórico, y sugiere que el discurso sobre el derecho a portar armas se intensificó luego de que en la década de 1970 los Panteras Negras lo adoptaran, para luego ser reconvertido por la reacción conservadora. Las fotografías de Ostrander son una contracara sutil: no son tomas de tiroteos masivos, sino fachadas de diversos lugares donde tuvieron lugar esas salvajadas.

Todo arde, de Juan Gómez-Jurado. Novela, Policial. Ediciones B, Penguin Libros, 2022

Dicen que no hay nadie más peligroso que aquel que lo perdió todo, porque ya no tiene nada más que perder. Esto le sucede a tres mujeres, que se unen para armar el equipo perfecto: el cerebro, el músculo y la hacker. Gómez-Jurado sabe cómo manejar la tensión de una historia, como lo hizo en la saga de Reina Roja (universo al que pertenece esta novela, aunque no es necesario haber leído las entregas anteriores). La trama puede estirar el verosímil del género, pero aquellas personas que disfruten de una lectura ágil (ayudada por capítulos cortos) y pochoclera verán que no es necesario ir al cine para calentarse unas palomitas de maíz.

Mensajero de las estrellas: perspectivas cósmicas sobre nuestra civilización, de Neil Degrasse Tyson. Ciencia. Paidós, 2023

La “perspectiva cósmica” que promueve Degrasse tiene dos ventajas: por un lado, seduce por su sed de conocimiento; por otro, busca empequeñecer diversos problemas sociales de la actualidad al mirarlos desde otra escala. Esto último puede, al inicio del libro, resultar una mezcla pesada de ingenuidad y soberbia, pero a medida que deja paso a su fascinación por el saber científico el libro se vuelve un gran estímulo para quienes quieren acercarse a la investigación. Pensado para el público norteamericano y su “grieta”, este trabajo es también una justificación de la inversión en investigación astronómica, al tiempo que se debate por no parecer demasiado ateo.

Mariposa negra: duelo y escritura en Marosa Di Giorgio, de Kildina Veljacic. Ensayo, Poesía. Estuario, 2022

Ganador del primer premio en Ensayo del MEC en 2020, este trabajo concentra la mirada psicocrítica, de importancia hace algunas décadas en los estudios literarios, sobre un tramo específico de la obra de Marosa Di Giorgio, Diamelas a Clementina Medici, centrado en la muerte de la madre de la poeta. El trabajo da cuenta de la tradición reflexiva sobre “la poética del duelo”, contextualiza el tema en el conjunto de la producción marosiana y realiza una detallada lectura verso a verso.