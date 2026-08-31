Festival Boceto: tres días para poner foco en la “historieta de autor”

Por fuera de géneros predominantes como los superhéroes o el manga, existe algo que podríamos definir como “historieta de autor”. Sus responsables combinan esa producción con otras actividades remuneradas, pero no suelen tener suficiente destaque dentro del resto de su producción.

Para poner el foco en este fenómeno se realiza la primera edición del Festival Boceto de historieta y narrativa gráfica del jueves al sábado en tres sedes diferentes: La Tira Parrillita (Magallanes 1104), La Pintora Casa Cultural (Sucre 1129) y Tatú (Buenos Aires 314).

El puntapié inicial fue de los dibujantes Gervasio Troche y Andrés Alberto. “Nos quedamos charlando después de un taller y nos quedamos con la idea de hacerlo. Entonces convocamos a Paula y Giannina Greco, dos hermanas que coordinan La Pintura, una casa de talleres y arte. Ellas se coparon con la idea y nosotros cuatro somos el grupo organizador”, cuenta Alberto a la diaria.

El colaborador de Gigantes define este encuentro como una unión de actividades que ya realizaban: “No es nada exótico. Hacemos talleres, hacemos ferias, drink and draw. Las chicas organizan talleres. Lo que tiene de novedoso es la idea de hacer confluir todas esas cosas en el mismo lugar”.

“Nuestra idea era darle visibilidad a este estilo de historieta, que es una franja que a veces queda medio perdida, porque a mucha gente le gusta esta historieta pero no les gustan los superhéroes o el manga, entonces otros festivales les resultan raros. Tampoco es un festival de ilustración; es una franja intermedia, y el objetivo es darle potencia a esa franja”, explica.

¿De qué hablamos cuando hablamos de historieta de autor? “No es sencillo definirlo. Nos referimos a que tiene una voz particular, que por ahí no se mimetiza tanto con una industria reconocible, como es el cómic americano o el japonés”, dice el organizador, quien aclara que el festival no está dirigido a creadores. “Está protagonizado por estos creadores, pero el público lector es más amplio. Está dirigido a cualquier persona que le guste el dibujo. Es una línea que queremos remarcar; no tenemos la idea excluyente de sacar otras cosas –va a estar AUCH [Asociación Uruguaya de Creadores de Historieta], por ejemplo–, sino de darle un poco más de protagonismo”.

Nacido en Bahía Blanca y radicado en nuestro país hace varios años, Alberto da su opinión sobre el panorama local con el transcurso del tiempo. “Hubo cambios en mi percepción; no sé si es que no había visto cosas ni bien llegué y las vi después, pero creo que hay más de lo que aparece a simple vista. Un objetivo del festival es aunar esos pequeños píxeles que hay sueltos, para que se forme una mancha más visible; esa es un poco la idea”.

“Creo que hay mucha gente que por ahí es ilustradora o estudió Bellas Artes y tiene un fanzine de historieta o un libro que sacó. Gente que incluso es reconocida en el medio, pero por otros trabajos. Aunar esos pequeños esfuercitos que están más relacionados con este tipo de historieta me parece que va a generar una visibilidad de algo que existe y que pasa un poco desapercibido”, agrega, y pone como ejemplo a Flavio Herrera, que se dedica a los tatuajes, o a la ilustradora y directora de arte de Gigantes, Sabrina Pérez, que va a llevar sus historietas.

Las visitas y el futuro

Festival Boceto tiene dos invitados internacionales llegados desde la vecina orilla. “Mariana Ruiz Johnson tiene una carrera espectacular con libros editados en todo el mundo y se dedica bastante a la historia infantil, aunque también tiene libros pensados para adultos. Es una persona que tiene tremenda experiencia, tremenda carrera y es tremenda dibujante”, cuenta Alberto.

“Feli Punch se dedica a un humor gráfico bastante particular, generalmente mudo, y va a venir unos días antes a hacer un proyecto de dibujar cosas por Montevideo, que después se va a editar en un fanzine que se va a presentar en el festival”.

Ambos darán talleres arancelados a los que pueden inscribirse contactando las redes oficiales. También llegarán desde Argentina los historietistas Pancho Pepe y Delius. “Todos van a traer su material, incluso para vender”.

Según uno de sus organizadores, esta movida recién comienza. “Un primer objetivo es generar visibilidad. También es un festival que pensamos con continuidad: la idea es hacer este, relativamente pequeño, con la idea de hacerlo crecer y que se vaya formando una bola de nieve. Y que sea un espacio que incentive a la gente, donde sabés que vas a poder mostrar algo, entonces capaz que durante el año hacés algo pensando en el festival”.

Programa

Jueves 3

Drink and draw. Actividad recreativa de dibujo a las 20.30 en la Tira Parrillita.

Viernes 4

Taller de Feli Punch a las 18.30 en La Pintora.

Mesa redonda “¿Para qué dibujamos?” a las 21.00 en La Pintora.

Sábado 5

Taller de Mariana Ruiz Johnson a las 10.00 en La Pintora.

Feria con entrada libre de 14.00 a 21.00 en Tatú.

Cierra musical con Guadalupe Calzada a las 20.30 en Tatú.