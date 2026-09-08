La Feria del Libro de San José recibe este miércoles a Rosa Montero y Claudia Piñeiro

Las escritoras debatirán en torno a “Literatura y locura”, en un de las 370 actividades que se desarrollan hasta el domingo en la capital maragata y alrededores.

Hasta el domingo 13 de setiembre se lleva adelante la 19ª edición de la Feria Internacional de Promoción de la Lectura y el Libro de San José. Como ocurre tradicionalmente, gira alrededor de la ciudad de San José de Mayo y se desarrolla bajo un lema, que en esta ocasión es “El poder de la palabra, el eco de lo que somos”.

“Leyendo a Irene Vallejo, con quien tenemos mucho contacto, nos pusimos a pensar qué poder tiene la palabra en el mundo de hoy. La palabra del periodista, la palabra del político, la palabra de un escritor. Entonces apareció esa idea de los libros –que muchos de ellos tenían la intención de sanar, la intención de comunicar, de profundizar en algo: diferentes intenciones– y nos parecía que era un tema interesante volver a la palabra”, cuenta a la diaria Celeste Verges, integrante del equipo gestor e histórica directora del evento.

En este tiempo de circulación vertiginosa de las palabras, la feria propone recuperar la profundidad, la potencia y la responsabilidad que siempre tuvieron. Y lo hace a través de sus actividades tradicionales, como presentaciones de libros, talleres, conversatorios, propuestas de narración oral, conciertos, espectáculos de artes escénicas, exposiciones, intervenciones artísticas y conferencias.

“En siete días no podemos contener la avalancha de actividades que son como para diez días, porque hay más de 370 actividades”, apunta Verges. “No solamente en las carpas, sino también en las salas Sienra y Filomena del teatro Macció. Se sumó la Junta Departamental, tenemos instituciones amigas como el Instituto Cultural Español, la Sociedad Italiana, el Espacio Cultural Ignacio Espino, el Museo Departamental, la Biblioteca, la Casa de la Cultura... Estamos todos diseminados por todas partes y buscando que la gente elija”.

Para la edición 2026, además de las carpas tradicionales dispuestas en la plaza de los Treinta y Tres, como la Carpa Librera, con 60 stands nacionales e internacionales, se incorpora una carpa oficial de la Intendencia de San José, que reúne a diversas direcciones generales. Eso incluye, por ejemplo, un espacio de radio para jóvenes artistas, intervenciones de alumnos de centros educativos y la exhibición de material del Día del Peatón realizado en escuelas del departamento.

Actividades destacadas

En algunos momentos habrá hasta ocho actividades en simultáneo. Entre algunas, este miércoles habrá presentaciones desde las 9.00, cuando Alejandro Ferreiro llegue al Espacio Cultural San José con su Esto no debería ser un secreto, ilustrado por Rodrigo Camy. A esa misma hora en el teatro Macció se presentará Milagros para Leandro, de Carolina Silva, primer premio Juan Carlos Onetti 2025 en la categoría infantil-juvenil. Esta actividad se repetirá a las 15.00 en el Espacio Cultural San José.

Entre charlas de booktubers, conversatorios sobre inteligencia artificial y talleres para diferentes públicos, se destaca a las 20.00 la mesa “Literatura y locura” en la Carpa de la Palabra, que contará con la presencia de la escritora española Rosa Montero y su colega argentina Claudia Piñeiro. A esa misma hora el actor y comunicador Gastón Pauls dará una charla sobre prevención y concientización en adicciones en el teatro Macció.

Para el jueves están previstas presentaciones como las de Ruperto y el rey del arroyo, de Roy Berocay, en el Espacio Cultural San José a las 9.00. A esa misma hora desde la Carpa de la Comunicación se transmitirá nuestra La mañana de la diaria, con la conducción de Martín Rodríguez y Mariana Cianelli. A las 10.00 en la Biblioteca Departamental estará Matías Castro con Arghyla y Mario Pester, y la máquina de los problemitas, mientras que a las 14.00 en el Espacio Cultural San José será el turno de Martín Otheguy y Cuentos salvajes. Finalmente a las 20.00 estará la escritora argentina Dolores Reyes presentando sus novelas Cometierra y Miseria en la Carpa de la Palabra.

Entre tantas actividades del viernes, se destaca a las 10.00 la presentación del libro-álbum infantil El olvido de la reina, de Ignacio Alcuri y nique, en la Carpa de la Palabra, así como el taller “Fanzines e historias desplegables”, de la argentina Graciela Fernández, en la Carpa del Arte a partir de las 14.00. El cierre será el domingo a las 21.00, y las celebraciones coparán la plaza de los Treinta y Tres.

Como siempre, y lo confirma Verges, la ciudad se apropia del evento desde antes de su lanzamiento. “Dos, tres meses antes, en mi recorrido de casa al lugar de trabajo ya recibía sugerencias, me preguntaban quién iba a venir. La gente te nutre y hasta el que está cuidando los coches quiere saber. Hay un movimiento muy importante. Las direcciones, además de todo el gobierno departamental, también intervienen. Porque abarcamos esa idea de que todos formamos parte de la cultura, todo acto que hace el ser humano forma parte de la cultura y nos define. Así que en eso estamos, indagando cómo somos y buscando cómo ser mejores en este mundo tan loco y tan diversificado”.