Feria del Libro 2026: dos festivales internos, Alemania como país invitado, Premios Bartolomé Hidalgo y 300 actividades

Todavía falta para el número redondo, pero es probable que en la Cámara Uruguaya del Libro (CUL) ya estén de preparativos: este viernes 2 de octubre comienza una nueva edición, la 48, de la Feria Internacional del Libro de Montevideo. Como desde hace décadas, se llevará a cabo en la explanada, en el atrio y en el entrepiso del Palacio Municipal.

Serán 17 jornadas con alrededor de 300 actividades, para las cuales la CUL viene trabajando prácticamente desde el cierre de la feria anterior, según cuenta Melina Regalini, gerenta de la institución. “Es un trabajo cíclico: termina una y ya arrancamos con la otra. Sobre todo cuando hablamos de autores internacionales, con aquellos que no podemos cuadrar para un año ya empezamos la conversación para que puedan estar en la edición siguiente”.

Entre las novedades de esta edición, habrá un espacio gastronómico: “Siempre está el desafío de mejorar algunas cosas; la carpa, por ejemplo. Trabajamos hace muchos años con el mismo proveedor, pero siempre estamos buscándole la vuelta para agrandar el espacio. Hace un par de años hicimos una extensión para poder tener dos stands más, y este año en esos dos stands, que habían estado destinados a editoriales, vamos a tener un espacio gastronómico”, adelanta.

Ese espacio “va a estar inspirado en Alemania, que es el invitado de honor. Así que, además de poder tomarse un cafecito y las cosas que habitualmente hay en la feria, va a haber bocados inspirados en el invitado de honor”.

Con honores

Tener un país invitado fue una costumbre que se perdió en la pandemia y que la feria recién recuperó en 2025 con Italia, recuerda Regalini. “La idea es instalarlo como en otras ferias internacionales; tener un invitado de honor es una oportunidad para conocer autores que de otra manera no llegarían a nuestro país, además de poder traer una muestra cultural de Alemania, en este caso. Procuramos que además de tener la literatura actual de Alemania haya otras cosas, como la oportunidad de acercarse al idioma y experimentar, tener cine, teatro, de todo un poco”.

Una de esas actividades le parece “imperdible”: “Va a haber un ciclo de cine alemán en la sala Azul. Se va a pasar la película Metrópolis y va a estar musicalizada en vivo”, dice.

“Las actividades puntuales de acercamiento al idioma van a ser en el stand mismo de Alemania. Va a tener dos espacios: uno en el entrepiso, un poco más grande, con sitio para descanso, una biblioteca y un lugar específico para actividades más reducidas. Y después va a tener un espacio abajo, que va a ser una intervención artística con artistas uruguayos”, agrega.

Susana Hampe, del Departamento de Prensa de la Embajada de la República Federal de Alemania, cuenta que la parte organizativa estuvo en manos del Instituto Goethe y recuerda los “nervios y alegría” que sintieron al recibir la invitación. “Estamos fascinados de todo lo que se armó para el stand, no podemos creerlo”.

“No pudimos traer mucha gente de Alemania, porque coincide en el tiempo con la Feria del Libro de Frankfurt, que es súper importante”, explica Hampe, aunque no faltarán actividades. Menciona el ciclo de cine con películas del filósofo y cineasta Alexander Kluge, organizado por la Casa Bertolt Brecht, además de charlas moderadas por Malena Rodríguez Guglielmone, en las que varias figuras del periodismo y la política presentarán la obra de un autor alemán y cómo se acercaron a ella.

También habrá clases de prueba de alemán, “que son un acercamiento al idioma y a cómo funcionan las clases. Son unas cuantas repartidas en distintas tardes”. Hampe también detalla un par de presencias internacionales, como la de Catrin Misselhorn y su libro sobre la inteligencia artificial y el fin del arte, o la novela gráfica Anna presentada por su creadora, Mia Oberländer.

Para el resto del año, recomienda seguir en las redes sociales de la embajada y del Instituto Goethe.

En 2027, el invitado de honor será México. “Y ahora estamos trabajando en el siguiente año. Queremos asegurar un par de años porque tanto para nosotros como para el país es una logística importante, y cuanto más se anticipe va a ser mejor para poder tener una buena grilla”.

La misma, pero diferente

Regalini enfatiza que “la innovación tiene que ser constante” y para eso trabajan durante el año. “Si bien el edificio tiene sus limitaciones, tiene mucho a favor. El punto es súper estratégico y la Feria del Libro es, ante todo, un evento popular. Entonces apelamos a que esté en un lugar accesible y que la entrada sea gratuita, y creo que no hay mejor lugar que la intendencia para hacerla”.

“Siempre intentamos sumar a todos los actores del libro, de alguna manera. Es difícil, pero creo que se ha logrado. Por ejemplo, lo del espacio gastronómico es una forma de escuchar lo que la gente pide. Además, este año también van a participar tres editoriales independientes: Alter Ediciones con un stand, y Pez en el Hielo junto a Ocho Ojos en un stand compartido. Para nosotros es importante; son editoriales importantes por más que no sean parte de la cámara como gremio, pero sin dudas nos parece fundamental que estén”, celebra la gerenta de la CUL.

También destaca la Librería de la Ciudad, el espacio que coordina la Intendencia de Montevideo para la exhibición y venta de libros de editoriales independientes. “Es totalmente fundamental, porque es un espacio donde todo aquel que no pueda hacerse cargo de un stand puede participar, vendiendo y promocionando su material”.

Con respecto a los espacios para presentaciones, también se han ampliado en los últimos años. “Este año tenemos cinco espacios: las tres salas tradicionales (Azul, Dorada y Roja), la sala Marosa, que es un espacio que se arma especialmente para la feria, y la sala Ernesto de los Campos, que está en el segundo piso y, si bien la usamos menos, se termina usando porque se necesita un espacio más. Es todo un desafío armar la grilla: La Feria del Libro es un momento que las editoriales utilizan como marco para sus lanzamientos. Hay que hacer un trabajo para que todas tengan un buen horario, y es difícil cuando el buen horario es limitado”.

“Este año contamos 300 actividades, es impresionante. Y tenemos dos festivales: el Encuentro de Poesía Esteros y el Festival Simbiosis. Ellos de por sí traen invitados y nosotros apoyamos económicamente su llegada. Después hay escritores que trae la cámara y escritores que traen las editoriales, y nosotros apoyamos también”, agrega.

“Esteros se hace desde hace años en el marco de la feria, con una excelente participación de poetas nacionales e internacionales, y genera intercambio entre creadores. Este año en particular se incorpora un premio a la trayectoria, que se lo van a entregar a Hugo Achugar”.

La feria, además, tiene su propia premiación: las ternas finalistas se anunciarán en la inauguración, el 2 de octubre, y el sábado 10 en la sala Azul será la ceremonia de entrega de Bartolomé Hidalgo.

El público y las presentaciones

Regalini reconoce que la feria tiene diferentes públicos, muy diversos. “Está el público súper lector, el público lector casual, después tenemos mucha gente que se engancha con la lectura a través de un tema específico que le interesa y otra que llega a la feria como un paseo y se termina enganchando con algún libro o alguna presentación. También nos parece que es una oportunidad para aquellos que no están tan familiarizados con la lectura de acercarse a un escritor, engancharse con una historia o con una temática”.

“Hay un montón de gente que pasa por la feria, ve que hay movimiento, entra, y de repente se queda en tres presentaciones. Hay mucha gente que va varias veces, y gente que de repente tiene un regalo pendiente y pasa por la carpa y se lleva algo”, continúa la gerenta.

Para todos esos públicos, recomienda algunas actividades con visitantes internacionales, como la presencia de Jaime Bayly (viernes 16 a las 20.00 en la sala Roja), Mercedes Morán con su primer libro (viernes 16 a las 19.00 en la sala Dorada), Selva Almada (sábado 17 a las 19.00 en la sala Roja) o Tamara Tenenbaum (viernes 9 a las 19.00 en la sala Roja). De nuestro país, señala la presentación de La montaña siempre vuelve, de Antonio Vizintín (domingo 11 a las 19.00 en la sala Azul) y el homenaje a Mario Delgado Aparaín (domingo 18 a las 17.00 en la sala Roja). Habrá otro homenaje, esta vez a Roberto Appratto, a propósito de la salida de una antología realizada por los alumnos de su taller de escritura (jueves 15 a las 19.00 en la sala Dorada).

El comienzo de los espectáculos está previsto para las 15.00. El cronograma completo, con posibilidad de agregar actividades a un calendario personal, puede encontrarse en la página de la CUL.

la diaria Libros

El stand de la diaria, en el hall principal, será sede de múltiples actividades cada uno de los días de las feria entre las 17.30 y las 20.30.

Allí estará la periodista Sofía Romano, conductora de Segunda mañana en la diaria Radio llevando adelante entrevistas con escritores, editores, organizadores y también con el público que asiste al evento. Lo que allí ocurra, además, podrá verse luego en el canal Youtube de la diaria.

Festival Simbiosis

Este año la feria recibe por primera vez a Simbiosis, el Festival Latinoamericano de Narrativa Extraña. Irá del 2 al 4 de octubre y, además de las charlas en el Palacio Municipal, habrá otras actividades en bibliotecas barriales de la intendencia.

La actividad surgió a partir de múltiples focos que convergieron e interactuaron, según explica José Luis Gadea, Hoski. “Este año trabajé para la CUL en el stand de Uruguay en la Feria del Libro de Buenos Aires y estuve en conversación con varias editoriales independientes. Hay un circuito súper interesante de editoriales de América Latina y España, donde circula buena parte de lo que está pasando hoy. Por otro lado, en mi caso personal como autor, pero también entre otros autores uruguayos, está la necesidad de mutación, de dialogar con este fenómeno contemporáneo que sería la emergencia de la narrativa extraña en América Latina; la narrativa latinoamericana empezó a utilizar los lenguajes de los géneros clase B”.

¿Cómo define esa narrativa extraña? “Ahí hay un juego, porque la palabra en inglés es weird, que designa a un subgénero muy específico de literatura, cercano al terror, al horror, donde aparece lo extraño, el horror cósmico, el afuera. Pero también es un subgénero que está en la ciencia ficción, en el terror, en el horror”, explica. “La narrativa extraña es como una atmósfera, una constelación donde sucede lo repugnante, el horror corporal, la ciencia ficción especulativa. Lo especulativo se puede encontrar en toda esa literatura, que en clave de ficción y especulación puede decir cosas sobre metafísica, epistemología o cuestiones políticas”.

La grilla, cuenta Hoski, se armó con un criterio “rizomático” de “ver los parentescos, los intereses, las líneas de fuga de lo que han publicado los autores en los últimos años. Con los autores internacionales el festival tenía claro el perfil que quería traer. Después se fue armando en sucesivas reuniones con las editoriales. Porque esto es súper experimental, en el sentido de que el festival va a ser una experiencia sobre todo de lectura entre los participantes. Esta literatura está emergiendo a nivel latinoamericano como un fenómeno, pero la circulación sigue siendo un problema”.

“En el caso de los nacionales, hay autores de referencia. Tamara Silva, obviamente. Ramiro Sanchiz, que es un autor reconocido a nivel latinoamericano. Gabriel Peveroni, que está ‘saliendo del clóset’ reconociéndose como autor de ciencia ficción. Y otros autores que están en afinidad con eso. La literatura de Rocío Medina tiene elementos de lo gótico, un gótico rural. Eugenia Ladra tiene elementos de cuestiones ecológicas o ambientales. Hay autores que están en parentesco, que comparten algunos de estos rasgos de género, y otros que no son tan conocidos pero que están produciendo narrativa extraña, como Matías Larramendi o Damián Rodríguez”, detalla el director y curador. “Pongamos esta música, bailemos. Nadie tiene por qué ser en esencia autor de narrativa extraña, pero todos en este juego vamos a aprender. El público, los autores y quienes lo producimos”.

Los datos de estas actividades puntuales pueden consultarse en la cuenta de Instagram @festival.simbiosis