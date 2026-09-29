Piden ayuda para el escritor Elvio Gandolfo, que está internado

La familia del escritor Elvio Gandolfo decidió solicitar colaboración económica para costear sus tratamientos de salud.

De acuerdo con la solicitud, Gandolfo está internado hace tres semanas debido a múltiples patologías, entre las que se cuenta una insuficiencia renal aguda. Tras una operación, requiere cuidados permanentes, además de fisioterapia, y traslado en silla de ruedas, por lo que se abrieron cuentas para recibir ayuda para cubrir esos gastos.

“Tuvo complicaciones relacionadas con las comorbilidades que tiene, con las enfermedades crónicas. Por suerte lo pudieron estabilizar”, dijo a la diaria la terapeuta y periodista Laura Gandolfo, hija del escritor. “Mi temor es todo el deterioro que está en curso y que va a venir, que afecta la movilidad del cuerpo, sobre todo”, agregó, y se refirió a una infección urinaria, que costó combatir, y una caída que desataron la última internación. “Casi no camina, pero él es muy peleador y le planta cara a todo. En algunos momentos aparece el nervio de antes”.

El pedido de ayuda se dirige a “generar algún piso, algo que pueda tener para todo lo que es enfermería. Tengo un acompañante unas horas al día, pero me di cuenta de que no alcanza”, explicó Laura Gandolfo.

Elvio Gandolfo comenzó a manifestar distintas patologías durante los años del coronavirus y atravesó varias internaciones. Llegó a hacer “vida normal” durante el año en que no estuvo internado, recuerda su hija, aunque sin poder salir a la calle, porque no puede desplazarse. “Me abruma estar sola con esto”, dijo su hija.

Para colaborar desde Uruguay, se puede transferir a la cuenta en pesos uruguayos 1200267628 a nombre de Elvio Gandolfo en el Banco Santander (0071001200267628 desde BROU) y también a la tarjeta Prex de Laura Gandolfo (CI 3.170.869-7, cuenta 1008269). Desde Argentina y otros países, a PayPal y a la caja de ahorros en el Banco Nación (alias OLEO.VUELO.BARBA)

Lanzamiento

A fines de agosto se publicó en Buenos Aires Prólogos, ensayos, crítica, una compilación de Leonardo Berneri que reúne textos escritos por Gandolfo entre 1989 y 2020 sobre la obra de Marosa Di Giorgio, Mario Levrero, Antón Chéjov, Philip K Dick, Felisberto Hernández, Juan José Saer, Jack Kerouac, Juan Rulfo, Rodolfo Fogwill, Nicanor Parra y Hebe Uhart, entre otros.

En una entrevista con Página 12 a propósito de la salida de esa antología, Elvio y Laura Gandolfo explicaron a Osvaldo Aguirre algunas de las complicaciones de salud que padece el escritor desde hace algunos años, y hablaron de la red de amigos que los han venido ayudando en la recuperación.

En la entrevista, Gandolfo se refirió a la muerte reciente de dos de los integrantes de esa red, los escritores Roberto Appratto y Gabriel Sosa.

En el mismo intercambio con Aguirre, Gandolfo, de larga trayectoria en medios de Argentina y Uruguay, como El País Cultural, habló sobre su formación como crítico: “Mis dos maestros fueron el libro absolutamente extraordinario de David Viñas Literatura argentina y realidad política –la primera edición; la segunda no era exactamente la misma, salió un poco tocada– y, mucho más tarde, Cyril Connolly, con La tumba sin sosiego, que sacó Sur y después Lumen. Más tarde aún encontré eso en un tipo mucho más joven, Edgardo Scott. Para ser un buen crítico, decime primero de qué es el libro y después cómo le salió al autor. Decímelo claro: es bueno, es malo, es regular, es intrascendente. Y juzgá. Viñas era tremendo en ese sentido, y muy divertido”.