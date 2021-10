No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Un grupo de profesoras y estudiantes del Centro Regional de Profesores (CERP) de Maldonado trabaja en el catálogo digital de las obras y las pertenencias personales que están en País de Pinares la casa del artista Manolo Lima.

La investigación surgió en diciembre de 2020, cuando las profesoras del CERP esteñas Virginia Cano y Andrea Salvo empezaron a estudiar al barrio Lausana, con interés en la nomenclatura de sus calles: todas tienen nombres de artistas que nacieron o vivieron en Maldonado. La calle principal lleva el nombre de Manolo Lima.

Encontraron una casa que no estaba preparada para la conservación de pinturas, papeles y objetos, y se enfrentaron al riesgo de perder el registro de toda una época y la huella de la vida de un artista: “Nosotros trabajamos con todo lo que hay en esta casa, en principio para resguardar esa memoria. La intención no es hacer una biografía del artista, es hacer una memoria, un archivo digital, plausible de ser investigado, citado, leído por otros y que exista como fuente” dijo Salvo a la diaria.

El objetivo de la investigación es que la práctica docente se vincule con el contexto y que los profesores cuenten con herramientas para su labor “extramuros” y en contacto con la sociedad. El equipo de docentes investigadoras está integrado por Valentina Costa, Florencia Vega, Florencia Méndez y Madeleine Larrosa y el estudiante avanzado Felipe Castro.

La investigación se presentó en el día del patrimonio junto a una exposición plástica que abarcó desde la década del 60 hasta 1973, la época en la que Lima y su esposa comenzaron a construir su casa taller. En esta etapa el artista realizó una mayor cantidad de desnudos, pero el grupo de estudios decidió poner la mira sobre los retratos. La muestra se hizo en la Casa del Estudiante del CERP del Este, en barrio Cantegril. Entre otras cosas, la muestra incluye un retrato de Ernesto Che Guevara

Las docentes se proponen continuar la investigación, que no contó con fondos para realizar esta primera parte. Los caminos que se plantean están relacionados con la vocación pedagógica de Manolo Lima. “El olvido indica que en algún momento se tuvo memoria. Lo que pasa con Manolo es que no hay contenido elaborado, a veces cuando hacemos clases de pintura nacional no encontramos fuentes que hablen de la obra concreta del artista. En el caso de Manolo nos interesa hablar de su pintura también, salir del relato de lo humano, por eso elegimos trabajar sobre su obra concreta”, expresó Cano.