La Comisión Interna del Hospital “Elbio Rivero” de Maldonado emitió un comunicado el 3 de octubre en el que plantea que los funcionarios no médicos del centro de salud “no recibirán ni dejarán ingresar por la puerta de emergencias” a personas privadas de libertad hasta que no se cumplan los protocolos de seguridad.

Según el comunicado de la comisión, que forma parte de la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP), el protocolo establece que cada paciente privado de libertad debe estar acompañado por dos policías como custodios, pero eso no se ha cumplido.

La decisión la tomaron luego de que el martes 28 de septiembre, a las 09:00, una persona privada de libertad que ingresó al centro de salud intentó darse a la fuga y llegó a quitarse las esposas. Tras un forcejeo, afirman los funcionarios, llegó incluso a estar cerca de quitarle el arma al custodio pero médicos y enfermeros lo impidieron.

Acotaron que una de las funcionarias fue herida en una pierna. “Pusieron en riesgo la salud y vida tanto de los trabajadores como de los usuarios que allí se atendían”, manifestaron desde la comisión.

Según los funcionarios, se trata de un hecho de “suma gravedad”, que no deberían minimizarse porque han ocurrido en “repetidas oportunidades”. “Han sucedido episodios que realmente pondrían la piel de gallina a cualquiera”, acotaron.

Además, desde la comisión interna de la FFSP denunciaron que las instalaciones del Hospital de Maldonado no son las adecuadas para este tipo de casos y solicitaron tener un lugar especial para atender a los reclusos, contando con medidas de seguridad y protección en todo momento.

“¿Que vamos a esperar, que van a esperar las autoridades de ASSE? ¿Que maten a un compañero trabajador o a un usuario para tomar las medidas necesarias?”, cuestionan en el mensaje.

Consultado por la diaria el director del hospital de Maldonado, Guillermo Acosta , dijo que no está de acuerdo con la decisión de la comisión interna. “Todos deben ser atendidos, no porque sean personas privadas de libertad vamos a dejar de atenderlos. Si no lo hacés es omisión de asistencia”, advirtió.

Acosta lamentó el “lamentable” episodio del martes 28 y señaló que el número de personas privadas de libertad que llegan al hospital aumentó en los últimos tiempos. Al respecto, reconoció que no siempre es posible contar con dos custodios por recluso, tal como establece el protocolo. “Hemos tenido hasta seis reclusos al mismo tiempo, deberían haber 12 policías, pero desde Jefatura te dicen que no hay tantos policías”, lamentó.

Acosta manifestó su preocupación por la seguridad de los funcionarios y los usuarios en estas situaciones, y aseguró que se ha reunido con todos los fiscales del departamento, integrantes de la Red de Atención Primaria en Maldonado (RAP) y otras autoridades de la salud para buscar soluciones a la problemática.