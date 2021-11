No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) firmó un convenio con la asociación Anawim Maldonado, una asociación civil vinculada a la Pastoral Social de la Diócesis Maldonado-Punta del Este, en el que el ministerio se compromete a destinar 10 millones de pesos anuales para la puesta en marcha de un centro de 24 horas para mujeres en situación de violencia basada en género en San Carlos; además, cubre el pago de salarios al equipo técnico que trabajará allí.

Anawim Maldonado estará encargada de la gestión del centro, que tiene una capacidad para alojar a 25 mujeres con hijos de los departamentos de Maldonado, Rocha, Lavalleja y Canelones que sean derivadas a través del sistema de respuesta de Inmujeres. Actualmente, Inmujeres brinda atención a 3.800 mujeres en situación de violencia de género por año.

En diálogo con la diaria la directora de Inmujeres, Mónica Bottero, observó que la inauguración de un centro en Maldonado, y especialmente en San Carlos, era necesaria debido al carácter “cosmopolita” del territorio, lo que lo convierte en destino de corrientes migratorias, pero también en un “foco de narcotráfico importante”, cuyas consecuencias también se observan en un aumento de la violencia de género.

“Estaba la propuesta de Anawim y nosotros evaluamos que la iniciativa había sido construida con una gran responsabilidad y compromiso. Eso también te deja tranquila porque sabés que hay una organización que hace ocho años está tratando de hacer funcionar esto y que tiene una casa”, expresó.

Bottero indicó que Inmujeres no tiene previsto abrir otro centro transitorio de 24 horas por el momento, aunque adelantó que a futuro pretende abrir uno en el litoral. “Tenemos que financiarlo, conversar con la ministra de Economía, [Azucena Arbeleche]. Estamos haciendo el esfuerzo para tener más juzgados especializados”.

Agregó que en las zonas fronterizas es donde se observan los mayores focos de violencia de género hacia las mujeres, aunque consideró que “hay una cultura mayor que permite expresarlo, desnaturalizarlo y hace años que el Estado está construyendo una respuesta; eso hace salir la pus”, expresó.

El centro de San Carlos es el quinto del país y el segundo en el interior (el otro se encuentra en Tacuarembó). Aunque Bottero señaló la importancia de estos lugares para contener a mujeres que corren riesgo de vida, explicó que no siempre se trata de una respuesta adecuada, en parte, debido al desarraigo que implica abandonar las ciudades natales.

“En general, las situaciones de violencia son crónicas y no implican un riesgo de vida alto y sí, por supuesto, una violación a sus derechos humanos y el de sus hijos e hijas. Pueden buscarse soluciones de otro tipo como las redes familiares, sociales, una salida laboral o de capacitación, un fortalecimiento psicológico”, agregó.

El equipo técnico que trabajará en el centro está compuesto por dos psicólogos, dos asistentes sociales, un abogado, una maestra, dos coordinadoras y cinco educadores. Por otra parte, los almuerzos correrán por cuenta del Municipio de San Carlos y el Mides estableció convenios con instituciones de salud por un período de dos años con opción a renovación, informó la secretaria de la Asociación Anawim, María Inés Fernández.

En 2013, Anawim Maldonado obtuvo la casa pero tuvo que hacer muchas reformas durante estos años. Para hacerlo contó con apoyo gubernamental, pero sobre todo con donaciones de empresas y particulares. “Teníamos miedo de terminar con la obra y no tener el apoyo para funcionar. Por suerte, encontramos el camino para llegar a Inmujeres y Mides”, manifestó.

Sobre cómo será la rutina de las mujeres que vivan transitoriamente en el centro, señaló que “tienen que adaptarse a las normas”, respetar los horarios, y además deberán encargarse de la limpieza y ayudar en la cocina. “Colaborar, porque no es un hotel, es un hogar. Van a haber normas para el uso de celulares, para las personas que fumen y en cuanto al uso de drogas. Si no están dispuestas a seguir esas normas, no pueden ingresar. Tienen que firmar cuando entran”, comentó Fernández.

La firma del convenio se celebró este miércoles en el teatro Sociedad Unión de San Carlos y contó con la presencia del ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, el intendente de Maldonado, Enrique Antía, la directora de Mides Maldonado, Magdalena Zumarán, y el jefe de Policía de Maldonado, Julio Pioli.