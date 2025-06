La Intendencia de Maldonado (IDM) tomó posesión del terreno de 5000 metros cuadrados que la Protectora de Animales de Maldonado usó en comodato desde 2012 a 2025, para recuperar el predio e incluirlo al sistema de humedales del Arroyo Maldonado.

El coordinador de la Dirección de Gestión Ambiental, Carlos Medina, declaró a _la diaria _ que “habrá una restauración ecológica para luego incorporar el terreno a los humedales como un paseo, o un parque, que sea de disfrute público”. Este jueves 26 fueron demolidos los antiguos caniles y otras construcciones.

El próximo lunes habrá una evaluación de la Dirección de Medio Ambiente, para instrumentar “un plan de manejo” de escombros y residuos voluminosos con asesoramiento de técnicos de la Dirección General de Gestión Ambiental, adelantó Medina. Los desechos serán derivados al vertedero en Cerro Pelado, para luego proceder a “un diseño de restauración ecológica junto a paisajistas y técnicos ambientales”.

Día “histórico” para los animalistas

La toma de posesión y la demolición fue seguida por representantes de la organización Por los Animales, que contribuyó a conseguir hogar para los más de 90 perros que estaban en el predio, e integrantes de la Comisión de Bienestar Animal de la Junta Departamental de Maldonado.

Ana Antúnez, edila suplente por el Frente Amplio e integrante de esta comisión, dijo a la diaria que fue “un día histórico” porque “hace años que el tema está en la opinión pública”. Agregó que es un lugar con una historia “compleja” al haber sido creado en la época de las “perreras” municipales.

El cierre de la Protectora de Animales de Maldonado se decretó en mayo, tras informes técnicos de las direcciones de Higiene y Bromatología y de Medio Ambiente, basadas en inspecciones en las que constataron condiciones de insalubridad y afectación ambiental y el alcance de las denuncias públicas de maltrato animal.

Antúnez expresó que esta decisión se tomó luego de años de “ausencia del Estado o poca ayuda brindada” y que, si bien fue pensado como un sitio para el bienestar y la protección animal, se produjeron “condiciones que no eran las adecuadas”.

“Este cierre no es un olvido, sino que es una memoria para reconocer lo que estuvo mal y no repetirlo; un compromiso para que trabajemos en conjunto con los partidos políticos y la sociedad para no ignorar más el sufrimiento de los más vulnerables”, dijo.

También consideró que, demoler esas antiguas construcciones, significa desterrar las prácticas de maltrato animal que se ejercían en las perreras del departamento y el país. “Queremos avanzar para que no vuelva a suceder y para que sea el comienzo de una gran lucha para tipificar el maltrato como delito”, señaló.

Acerca de qué ocurrió con Viviana Chiodi, responsable a cargo de la protectora, y Domingo Colman, casero y mano derecho de Chiodi, la edila informó que no hay noticias de que se haya abierto una causa judicial, ya que accedieron de forma voluntaria a entregar los animales. Confirmó que “no se llegó a la requisición de los animales ni a la prohibición de que tengan animales en su poder”.