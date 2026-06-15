Conflictos laborales: paro de repartidores de Pedidos Ya en Maldonado y de trabajadores de Punta Shopping

Las medidas se enmarcan en reivindicaciones por mejores condiciones laborales y salariales de ambos sectores a nivel nacional.

Más de un centenar de trabajadores de la plataforma digital Pedidos Ya en Maldonado hicieron, este lunes 15, un paro de 24 horas y se concentraron en el predio ferial de la capital departamental, en el marco de reclamos del sector a nivel nacional debido a la precarización laboral y el aumento de los costos operativos.

Durante la concentración, que realizaron con sus motos y uniformes en el predio ubicado en camino de los Gauchos y avenida Aiguá, los trabajadores locales plantearon que la tarifa por el servicio que prestan no acompaña el incremento de los costos operativos, generado por los aumentos del precio de los combustibles en lo que va del año.

Además, cuestionaron el sistema de distribución de horarios por ranking que aplica la empresa y el esquema de horas “especiales” de reparto que deben cumplir para posicionarse mejor en el orden de prelación.

“Los que están más arriba trabajan todos los días y muchas horas, mientras que quienes quedan en el grupo 4 prácticamente solo pueden acceder a algunos turnos durante el fin de semana. “Estamos pidiendo una mejor distribución de horas para que todos los compañeros podamos laburar”, declaró el vocero Cristian Tolosa a Cadena del Mar.

Según indicó, las exigencias en cuanto a las horas especiales aumentaron exponencialmente. “Pasamos a tener muchas más y eso termina condicionando el trabajo de todos”, dijo el trabajador. Añadió que el paro de este lunes se resolvió a falta de respuesta a la solicitud que enviaron a la empresa, a través de la misma plataforma, para dialogar sobre estos planteos.

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Paro en Punta Shopping

Por otra parte, desde este lunes a las 23.00, los trabajadores de Punta Shopping, ubicado en la parada 7 de la avenida Roosevelt, inician un paro de 24 horas por el estancamiento de las negociaciones del sector en el Consejo de Salarios.

“¡A ganancias millonarias, salarios dignos!”, apunta la convocatoria lanzada por el Sindicato Único de Trabajadores de Centros Comerciales (Sutceco) en sus redes sociales, en reclamo de “un convenio colectivo digno” y “salarios que cubran la canasta básica”.

Kwan Ko, delegado de Sutceco en el shopping esteño, declaró a FM Gente que apuntan a “un salario digno”, equiparado con la expansión de las empresas del sector en todo el país. También esperan que las empresas “se preocupen un poco más” por la salud mental de los trabajadores.

Aseguró que las certificaciones médicas debido a “trastornos de ansiedad, estrés laboral y ataques de pánico originados por las condiciones de trabajo” han aumentado.