Ante la imposibilidad de hacer actos masivos, la Intersindical de Maldonado propuso actividades alternativas, que incluyen la recepción de donaciones para las ollas populares y firmas para derogar los 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC) en 50 puntos del departamento.

Además, se exhorta a los trabajadores organizados a movilizarse en parejas para juntar firmas en los barrios. Cada sindicato, por su parte, difundirá en las redes sociales videos que informen sobre su situación particular debido a la emergencia sanitaria.

“El 1° de mayo es un día de compromiso, memoria y lucha. Hoy tenemos que estar más presentes que nunca. Este año tenemos limitaciones por la emergencia sanitaria, que no ignoramos, no somos negacionistas, pero los trabajadores no podemos tener limitaciones de conciencia y de esfuerzo”, manifestó Gino Fazio, integrante del Plenario Intersindical de Maldonado y dirigente de la Agrupación de funcionarios de UTE.

El integrante del Plenario Intersindical de Maldonado puso énfasis en los efectos de la pandemia sobre el “principal motor de la economía” del departamento: el turismo. En este sentido, señaló que “la crisis no sólo afectó a los hoteles y a Enjoy, sino también a la construcción y a los comercios, desde el pequeño almacenero”.

Por su parte, Marizza Trindade, integrante del Plenario Intersindical de Maldonado y referente del Sindicato Único de Trabajadoras Domésticas de Maldonado, indicó que es importante que los trabajadores “estén presentes” este 1° de mayo y alentó a que coloquen banderas en sus casas.

“Estamos en lucha porque el año pasado fue feo y este año es peor. Se viene el invierno y nos estamos organizando para poder ayudar a la gente que necesita un plato de comida”, expresó.

La donación de alimentos se podrá entregar de 10.00 a 14.00 en las localidades de Aiguá, José Ignacio, Estación Las Flores, Gregorio Aznárez, Balneario Bella Vista, Balneario Las Flores, Balneario Solís, Balneario Buenos Aires, La Barra, El Tesoro, La Capuera, Maldonado, Piriápolis, Punta del Este y San Carlos.

El sábado 1° de mayo la Comisión Nacional Prorreferéndum anunciará los datos sobre la cantidad de firmas recolectadas hasta el momento en el país, anunció una de sus integrantes, Silvana Ruggieri.

Por segundo año consecutivo la consigna para el Día de los Trabajadores es: “Primero la vida, primero el trabajo”, indicó Michael Pistone, secretario general del Sunca.

Puntos para la recolección de firmas contra la LUC en Maldonado: