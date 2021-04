Hace unos días, una trabajadora de un comercio ubicado en la avenida Roosevelt de Punta del Este recibió, cerca del mediodía, la notificación de que le había dado positivo el test de covid-19. La jornada laboral en el local comercial continuó con normalidad y al cierre día se hizo la desinfección correspondiente.

Karla Silveira, integrante de la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios (Fuecys) en Maldonado, explicó a la diaria que el Ministerio de Salud Pública no obliga a cerrar las puertas del comercio de manera inmediata, pero las personas que tuvieron contacto con el caso positivo en las 48 horas previas deben aislarse automáticamente y realizarse un hisopado.

Sin embargo, en este comercio la empresa dejó a “criterio personal” de los funcionarios la realización del hisopado. En el local trabajan diez empleados, de los cuales uno dio positivo y otros cuatro decidieron hacer la cuarentena preventiva e hisoparse. Hasta el momento tres han dado negativo.

Silveira sostuvo que en reiteradas oportunidades sucede que los prestadores de salud no quieren realizar el hisopado porque “no es necesario”. “Se ha llamado al prestador por contactos con un positivo y el propio prestador dice que no es necesario hacerse el hisopado. O sea que no depende solamente de la decisión del trabajador o de la empresa, sino de que el prestador de salud te lo quiera hacer”, aclaró.

La sindicalista informó que algunas cadenas de supermercados les han solicitado a trabajadores el hisopado negativo para reintegrarse a funciones luego de haber tenido contacto con un positivo en el ámbito laboral. Sin embargo, en algunos casos no logran que las mutualistas o los sanatorios se los realicen, algo que “genera confusión”.

Silveira señaló que no han detectado otros problemas en cuanto a cumplimientos de protocolos en los comercios y locales, aunque sí mencionó que con los clientes hay una “lucha” para que usen tapabocas y alcohol en gel antes de ingresar; también sucede que muchos de ellos “se ofuscan” cuando se les comunica que deben respetar el aforo establecido.

Antes de Semana de Turismo, según Silveira, en Maldonado “se había dejado un poco de lado” el tema del aforo y el ingreso de un integrante por familia a los locales comerciales. Al respecto, Silveira recordó que el Ministerio de Salud Pública resolvió hacer recorridos “sorpresa” para verificar el cumplimiento del protocolo, lo cual generó que las empresas volvieran a “respetar todo lo que tiene que ver con el aforo y las medidas”.