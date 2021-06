No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Frente a la imposibilidad de realizar ensayos, con la suspensión del carnaval pasado y sin miras de que se celebre el próximo debido a la crisis sanitaria, las comparsas de Maldonado luchan por su supervivencia. Por su parte, la Intendencia Departamental de Maldonado (IDM) no especifica que se destine apoyo económico para este sector en el presupuesto departamental de 2021-2025.

Natalia Abergo, directora de la comparsa Kandumba Zulú, contó que se comunicó con el director de Cultura de la IDM, Jorge Céspedes, para consultarle por las partidas de dinero que se destinaban a las comparsas. Céspedes le dijo que el dinero previsto para el último carnaval se había destinado a otros fines, sin especificar a cuáles, recordó.

“En diciembre habíamos tenido otro acercamiento con Céspedes por la reunión que siempre se hace para informar sobre la prueba de Maldonado. Ahí nos plantearon que no iba a haber carnaval. Se nos dijo que, si se solucionaba el tema de la pandemia, podíamos hacer algún desfile del tipo corso barrial o una llamada de otoño, pero no tuvimos más respuestas”, expresó Abergo.

Las comparsas de Maldonado son Kandumba Zulú, Generación Lubola , Maldombe, Comparsa de San Carlos y Alma Africana. Cada año compiten en una prueba que determina su categoría y, por lo tanto, la cantidad de desfiles y de dinero que recibirán. “Con ese dinero la comparsa sobrevive y se sustenta, paga el alquiler de las sedes, las plumas, los gastos de luz y de agua”, explicó Abergo.

Debido a la falta de apoyo varias agrupaciones han buscado alternativas como la venta de cazuelas y pastas, pero la situación económica del país tampoco amerita exigir a los integrantes de colaboración, reflexionó la directora de Kandumba Zulú.

“La gente también está en una situación difícil. No podemos decir que hay que poner dinero. El candombe no es así. Entre todos colaboramos con lo que podemos. Hay que buscar una vuelta para que no se pierda el candombe de Maldonado”, manifestó.

El presupuesto departamental de Maldonado para 2021-2025 no hace alusión al carnaval. Por otra parte, aclara que existe una concepción de cultura “en su más amplio sentido” y que la administración contempla la irrupción de “nuevas corrientes y manifestaciones artísticas” como el Skate y el Rap, que contarán con su apoyo. Según indica el documento, la intendencia quiere incluir los intereses de los jóvenes, que representan el 22,6 % de la población de Maldonado, departamento con mayor presencia de jóvenes.