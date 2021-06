No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Luego de una larga sesión ordinaria en la Junta Departamental de Maldonado (JDM) este martes de noche quedó aprobada la expropiación de El Placer.

Las tierras serán utilizadas en la creación de un Parque Lineal que ya está proyectado en el presupuesto quinquenal con una gran inversión en iluminación. Además se construirá una “zona joven” que incluirá pubs, foodtrucks, baños públicos y un auditorio al aire libre para espectáculos, tal como adelantó la diaria.

El martes la bancada de ediles del Frente Amplio había solicitado que el expediente regresara a las comisiones de Presupuesto y Planeamiento para estudiar en profundidad la compra de las tierras.

En el realojo de El Placer la Intendencia de Maldonado (IDM) adquirió un total de 38.500 metros cuadrados, una extensión considerable y más que suficiente para la construcción del Parque Lineal, según sostuvo el FA.

La IDM solicita una expropiación de una fracción de tierra de 3.500 metros cuadrados por la suma de 19.000.000 de pesos, pedido que para el FA “es un chiste de mal gusto”, debido al momento de emergencia social y sanitaria que atraviesa el departamento.

Días atrás el edil por el Frente Amplio, Jorge Pieri, quien integra las comisiones de Presupuesto y Planeamiento, declaró a la diaria que no existe una objeción al proyecto de parque y paseo, una iniciativa que consideran “muy buena” para la zona.

Sin embargo, remarcó que esa cantidad de dinero podría invertirse en más puestos laborales para los Jornales Solidarios o atender las solicitudes que presentan diferentes Municipios.

El coordinador de la bancada de ediles del FA, Joaquin Garlo, sostuvo durante la sesión que no es necesario que Maldonado gaste ese dinero en algo que no resulta “imprescindible” en este momento. Además agregó que la IDM está asumiendo responsabilidades que no son de su competencia, sino del gobierno nacional

Remarcó que en una situación económica como la actual “hay que poner el foco en lo urgente, que es la gente”. Señaló que no están los recursos y que además se necesita más inversión para el Fondo Covid, así como más prestaciones alimentarias, becas terciarias, entre otras necesidades.

La edila y presidenta de la Comisión de Presupuesto, Stephanie Braga (Partido Nacional) le respondió que el oficialismo sí está pensando “en el día después” y que en ese sentido “aplica” pensar en el disfrute de las familias de Maldonado.

Recordó que el proyecto del parque y paseo en esa zona ya estaba pensado en la administración anterior: “nadie imaginaba pasear en un lugar donde antes había un asentamiento”, aseguró.

Al cierre de la jornada, la expropiación se aprobó con 20 votos del Partido Nacional y un voto del Partido Colorado.