La Junta Departamental de Maldonado (JDM) tomó conocimiento hace unos días de un proyecto que modifica el plan local de ordenamiento territorial para la protección y el desarrollo sostenible del área comprendida entre las lagunas de José Ignacio y Garzón, desde la ruta 9 hasta el océano Atlántico.

Este martes la JDM aprobó que la normativa de edificación para las manzanas 74 hasta la 77 sea la misma que rige para Pueblo José Ignacio. Se trata de cuatro manzanas nuevas, de un fraccionamiento terminado en 2020 y que el plan local no incluía en ninguna norma, según explicó a la diaria la arquitecta Soledad Laguarda, directora de Urbanismo de la Intendencia de Maldonado (IDM).

El edil Joaquín Garlo (Frente Amplio) denunció durante la sesión de la Junta que en el caso de estos terrenos la IDM no cumplió con la Ley de ordenamiento territorial e incumplió algunos procedimientos.

Garlo sostuvo que a la JDM llegó otro expediente para modificar el artículo 15 del decreto 3927, que contiene el plan local de ordenamiento territorial “entre lagunas”. En esa zona hay un terreno cuya superficie está incluida en dos ordenanzas distintas y lo que se busca es unificar criterios.

El edil frenteamplista explicó que la Ley 18.308 de ordenamiento territorial establece que el procedimiento para modificar estos instrumentos requiere, entre otras cosas, una audiencia pública para que la población pueda pronunciarse antes de la aprobación de la JDM.

En este caso, según el edil, no se cumplieron dichos procedimientos ya que solo existía un proyecto de modificación firmado por la directora de Urbanismo. El edil aseguró que tampoco fue consultado el municipio de José Ignacio y Garzón, que tienen jurisdicción sobre la zona. “Por esa razón el FA no votó el expediente, hay una serie de cuestiones formales que no se pueden evitar”, sentenció Garlo.

En una entrevista con la emisora fernandina FM Voces, el frenteamplista arremetió contra la bancada de ediles oficialistas por su “desconocimiento total” sobre la ley. Garlo advirtió además que la zona sufriría impactos ambientales con esta modificación.

“La Junta (de Maldonado) aprobó un acto ilegal que va a ser nulo y que vulnera los derechos de la población”, expresó. Garlo reclamó que la Facultad de Derecho de la Universidad de la República y los académicos que se han especializado en ordenamiento territorial sean consultados acerca de este tema.

Por su parte, el edil del Partido Nacional, Fabricio Rodríguez, también en FM Voces, respaldó a Laguarda y explicó que lo que se está llevando a cabo es una modificación de ordenanza y no una revisión del plan. “Esas cuatro manzanas continuarán la morfología de José Ignacio”, acotó.