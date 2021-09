No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Este martes, mientras el ministro de Turismo, Tabaré Viera, y el viceministro de Turismo, Remo Monzeglio, comparecían frente a la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado en la Rendición de Cuentas, fueron consultados por el senador suplente Benjamín Liberoff sobre la situación del Hotel Serena de Punta del Este, que es propiedad del Ministerio de Turismo (Mintur).

En su intervención, Liberoff hizo alusión al anuncio publicado en el Diario Oficial entre el 20 de agosto y el 7 de setiembre de 2020, informó El Observador. La publicación oficial, que fue divulgada por el periodista Carlos Peláez en redes sociales, indicaba que Costa Naturali SA iba a vender el Serena a Galiza SA y que los acreedores debían presentarse en un estudio notarial, ubicado en el local PB del edificio Stradivarius, en Punta del Este.

Según los documentos a los que accedió la diaria, la dirección del estudio notarial coincide con la de la propia Galiza SA, cuya presidenta es Sara Tavares, brasileña y esposa de Elbio Rodríguez, según informó Peláez y confirmó Búsqueda.

Rodríguez es un prestamista conocido en Maldonado, amigo del ex ministro de Turismo Germán Cardoso y uno de los ex asesores que le recomendó contratar a Kirma Services, cuyo pago fue negado por el Banco República y que motivó una de las denuncias del ex director nacional de Turismo, Martín Pérez Banchero.

Por su parte, Daniel Reta, otro de los asesores de Cardoso, también impulsó la contratación de la empresa de publicidad estonia y también está involucrado en Galiza SA, ya que figura como presidente de la empresa entre el 18 de agosto de 2020 y el 13 de julio de 2021, cuando lo sucedió Tavares.

Viera y Monzeglio le contestaron a Liberoff que no estaban al tanto del traspaso del hotel, pero este jueves el director nacional de Turismo, Roque Baudean, aseguró que el sujeto titular del Serena no cambió, según indicó El Observador. Baudean expresó: “La sociedad que viene actuando es la misma”, es decir, Costa Naturali SA del empresario gastronómico Eduardo Abulafia.

Galiza SA “jamás adquirió ni explotó” el hotel Serena, afirmaron a El Observador desde la propia empresa. Además, el diario sumó que un escrito entregado a la Justicia de Maldonado, da cuenta de que la empresa estaba interesada en la adquisición del establecimiento turístico pero que desistió luego de evaluar el pasivo de Costa Naturali SA.

Los últimos anuncios que señalan a Costa Naturali SA en el Diario Oficial fueron publicados en mayo de 2021, observó la diaria. “Se llama a accionistas a ejercer el derecho de preferencia y acrecimiento Art. 326 y 328 de la Ley 16.060, según Asamblea Extraordinaria de Accionistas de fecha 28.04.2021, que resolvió sucesivos reintegros de capital. El Directorio”, dice el anuncio publicado entre el 5 y el 7 de ese mayo. Desde esa fecha hasta la actualidad, en el Diario Oficial no se registró la celebración de la venta anunciada el año pasado.