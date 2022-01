No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Este viernes, el presidente Luis Lacalle Pou, el intendente de Maldonado, Enrique Antía, y el ministro de Turismo, Tabaré Viera, visitaron la Isla de Lobos, en el marco de un proyecto turístico departamental que busca promocionar a la isla como un destino turístico. En esa oportunidad, las autoridades fueron consultadas sobre la concesión del casino físico en San Rafael, que se ha postergado en dos oportunidades a pedido del magnate italiano Giuseppe Cipriani.

Tal como informó la diaria, el jueves Cipriani solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aplazar la firma del contrato, un pedido que fue concedido. Según informaron fuentes de la cartera, la decisión fue tomada “cumpliendo con los principios de colaboración y buena fe que deben existir en la contratación pública, extremando esfuerzos para que se concrete un proyecto de interés general”. La fecha de la firma será el 28 de enero.

El empresario debía presentarse el 21 de diciembre ante el MEF para suscribir el contrato, pero avisó a último momento que no asistiría, ya que se encontraba en cuarentena en Dubái, Emiratos Árabes, tras contraer covid-19. Por esa razón el MEF aplazó la reunión para este viernes a las 12.00; sin embargo, Cipriani volvió a pedir prórroga.

Mientras Lacalle Pou resolvió no hablar con la prensa, Viera respondió algunas preguntas referidas a este asunto. “Ya debería haber firmado el contrato. Hubo un período razonable porque estaba enfermo con covid y ahora no hay mayores explicaciones para este nuevo periodo de prórroga, que fue mucho más allá de lo que finalmente el gobierno le otorgó”, expresó. Luego aseveró: “Si no hay firma, caerá la concesión del casino”.

Por su parte, como se desprende de las declaraciones que dio en el pasado, Antía se mostró esperanzado y señaló que no cree que Cipriani abandone el proyecto millonario en San Rafael. “Es bien importante, y creo que aquel que ha invertido más de millones de dólares largos no va a dejar caer toda esa inversión que ya lleva realizada. Alguna otra propuesta va a hacer”, evaluó.