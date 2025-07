La campaña nacional denominada “Colorados en defensa de la autonomía partidaria” cobra forma en Maldonado a instancias de convencionales y militantes de diferentes sectores. Mientras el secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda (lista 25), “sondea a través de sus redes sociales la posibilidad de transformar la Coalición Republicana en un lema nuevo para comparecer en las elecciones de octubre de 2029”, el grupo “antifusionista” reivindica “la autonomía y soberanía política y electoral colorada a nivel nacional y departamental”, dijo a la diaria el arquitecto Gabriel D’Albora, dirigente de Ciudadanos Maldonado.

En coordinación con el grupo que lidera el exdiputado Flavio Harguideguy desde Montevideo, D’Albora articula un grupo local integrado por Eduardo Tarigo, Agustina Carbajal, Pablo Ramos y Carlos Praino para promover una campaña de recolección de firmas entre afiliados y simpatizantes a nivel departamental. La respuesta al plan de Ojeda “tiene que salir con el timming correcto, no podemos dejar que su movida avance”, señaló el convencional.

La base para la recolección de firmas es un documento nacional que expresa la idea de que el Partido Colorado sea autónomo y se presente con su lema, “sin supeditarse a otras fuerzas políticas”, como el Partido Nacional. “Denunciamos la existencia de una ofensiva deliberada para desnaturalizar al Partido Colorado, impulsada por sectores que promueven el fusionismo y la concentración del poder en estructuras cerradas. Frente a esta amenaza, pedimos a todos los colorados –y en especial a dirigentes y convencionales– que asuman públicamente su posición”, indica el texto.

Por un lado, se invita a adherir a los convencionales del partido y, por otro, a los adherentes. D’Albora explicó que los convencionales deben adjuntar el número de su credencial y “lo que los acredita como tales”, mientras que para el resto sólo se requiere firma y número de cédula. Quien desee sumarse a la campaña debe comunicarse con el grupo departamental por medio de las redes sociales de sus integrantes.

El dirigente aclaró que la campaña “no tiene relación con ningún sector” en particular. “En Maldonado hay muchísima gente de la lista 15, también de Ciudadanos, escindidos de la lista 25 y seguidores del pachequismo. El movimiento atraviesa todo el espectro ideológico del partido, y el grupo tiene una expresión transversal”, expresó.

“La iniciativa de fusionar al partido con otras colectividades políticas y que cada una se presente como un sublema dentro del lema Coalición Republicana surge de la lista 25, por lo que en este departamento no hay nadie de ese sector que esté apoyando el no fusionismo”, precisó D’Albora. El dato no es menor, considerando que la lista 25 fue la más votada en Maldonado y tiene mayoría dentro del Comité Ejecutivo Departamental, cuyo secretario general es Diego Tejera Martusciello desde febrero pasado.

Una de las críticas a Ojeda es que alentó que dirigentes departamentales se sumaran a trabajar con el Partido Nacional en los departamentos donde no había una Coalición Republicana autorizada por la convención. “Acá la dirigencia de la 25 fue la que se mezcló con los blancos en diferentes líneas; fue la única que no se presentó a las departamentales” y, sin embargo, comanda el máximo órgano conductor del partido, lamentó D’Albora.

Que Fernando Álvarez abandonara la candidatura a la Intendencia de Maldonado al día siguiente de ser proclamado por la convención departamental, y que el nacionalista Miguel Abella lo designara director general de Deportes de la Intendencia de Maldonado, “es resultado de eso”. “Los problemas internos del Partido Colorado son consecuencia de haber intentado comparecer fuera del partido. No es aceptable, de ninguna forma, que los dirigentes tomen esas decisiones sin permiso de la convención”, remarcó el dirigente de Ciudadanos.

También aclaró que ser antifusionista no lo inhibe de ser “profundamente coalicionista” en una instancia de balotaje, una vez que el partido se presente como lema en primera vuelta y se elija el legislativo. “Un fusionismo va en el sentido contrario al concepto de democracia, le quita riqueza ideológica a las elecciones”, amplió.

Si bien la campaña de recolección de firmas comenzó hace unos días, D’Albora aseguró que “ya es un éxito” y que pronto se llegará a las 1.000 firmas en todo el país. El documento con las adhesiones será presentado, en primera instancia, ante el Comité Ejecutivo Nacional. Su tratamiento dentro de ese órgano “dependerá de cuánto avance la iniciativa de fusión, pero claramente será una victoria sentir que la colectividad rechaza cualquier intento de desdibujar al partido bajo banderas ajenas y levanta con firmeza la divisa colorada”.

Repudio a una “ofensiva deliberada para desnaturalizar” al partido

El documento base de la campaña reafirma el “inquebrantable compromiso” con los ideales republicanos, entendidos como “pilares fundacionales del batllismo”. “Rechazamos el vaciamiento doctrinario del Partido Colorado y la sustitución de sus principios por eslóganes oportunistas o alineamientos conservadores ajenos a nuestra historia y a las necesidades del país”, indica. También rechaza “toda fórmula electoral” que implique comparecer bajo otro lema que no sea el del Partido Colorado. “Renunciar a nuestro lema es perder nuestra voz, nuestra historia y la posibilidad de ofrecer una alternativa auténtica. No se trata sólo de competir: se trata de existir”, remarca.

El texto se opone a “todo intento de fusionismo, explícito o encubierto, con otros lemas partidarios”, bajo el entendido de que esa estrategia sólo sirve a quienes buscan “disolver al Partido Colorado y transformarlo en una fuerza subordinada a otra hegemonía”. “La unidad forzada no es fortaleza: es sumisión. La fusión no amplía la democracia: la aplasta. Defender una coalición no puede justificar el sacrificio de la identidad colorada”, añade.

Por ese motivo, el documento llama a la militancia a estar “estar alerta, activa y organizada”, y propone construir alternativas dentro del partido que combinen “renovación, identidad y coraje”. “Se está del lado de la autonomía colorada, y la renovación democrática, o se es cómplice de una maniobra que vacía al Partido y lo entrega a intereses ajenos. No hay espacio para ambigüedades ni silencios funcionales. El que no se pronuncia con claridad se alinea con quienes buscan reducir al Partido Colorado a una fuerza sin voz ni rumbo propio”, concluye.