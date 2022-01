No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Una nueva edición de la Gala de Luces se realizó este sábado a las 21.30 en La Barra, Maldonado, para celebrar el primer mes de la temporada, luego de dos años de ausencia debido a la pandemia. En esta oportunidad el show de pirotecnia sonora recibió críticas de dirigentes de varios partidos por el impacto negativo sobre las personas con trastorno de espectro autista (TEA), los animales y el medioambiente.

El jueves el edil frenteamplista Joaquín Garlo (MPP) realizó un pedido de informes remitido al intendente de Maldonado, Enrique Antía, en el que consulta sobre el monto que destinó el ejecutivo departamental para la compra de la pirotecnia, el nombre de la empresa contratada y el mecanismo de contratación. Según el edil, en la administración pasada Antía aprobó un gasto de 12.285.000 pesos en fuegos artificiales a través de “contrataciones directas e ilegítimas”.

“Dos días pasaron desde que la Intendencia de Maldonado quemó literalmente la plata de los contribuyentes en fuegos artificiales y así están las playas de La Barra. La contaminación es evidente, cientos de químicos fueron a parar a nuestras costas, además de kilos de residuos”, expresó el edil en Twitter. Este lunes realizó la denuncia ante el Ministerio de Ambiente.

El diputado colorado Eduardo Elinger (Batllistas) también criticó la iniciativa de la Intendencia de Maldonado. “Yo sé que incomodo, pero qué necesidad de hacer esa fiesta de fuegos artificiales en La Barra. En China -ya que viajan- hay luces y fuegos artificiales sin sonido. No nos subestimen ni den pasto a las fieras”, disparó el diputado en la red social.

En respuesta, Silvana Pérez Bonavita, diputada de Cabildo Abierto, cuestionó el gasto y los daños. “Supe que fue impresionante tanto los altos decibeles como el despilfarro. Esperemos que se tome conciencia del daño causado”, comentó.

En diálogo con la diaria, Elinger evaluó que es un “problema de muchas aristas”. No sólo criticó que la contaminación sonora que producen los fuegos artificiales afectan a las personas con TEA y a los animales, sino que también opinó que se “quema la plata” de los contribuyentes.

Cuestionó que la intendencia gaste en pirotecnia, dado el déficit que enfrenta la comuna, los préstamos pedidos por el intendente, el fideicomiso por 95 millones de dólares para “paliar” la situación, que fue aprobado por los ediles nacionalistas a principios de 2021, y la crisis socioeconómica por la pandemia. “No es una cuestión negativa ni de envenenamiento, hay que tener ética”, consideró Elinger.

“En China por cuatro pesos se venden fuegos artificiales sin ningún tipo de sonido ni de estruendo”, reiteró el diputado y recordó que, cuando se desempeñó como director de la Unidad de Políticas Inclusivas de la Intendencia de Maldonado, en el período 2010-2015, conoció los efectos negativos de la pirotecnia sobre los niños con TEA; contó que incluso algunos llegan a convulsionar.

Por otra parte, dijo que los estruendos tienen como consecuencia “estrés y desequilibrio” no sólo en animales domésticos, sino también en los silvestres. Lamentó, especialmente, la pérdida de ejemplares de aves que llegan al humedal del arroyo Maldonado -que desemboca en la zona de El Tesoro y La Barra- a alimentarse y reproducirse.

En los últimos dos años se presentaron tres proyectos de decreto para prohibir la pirotecnia sonora en Maldonado; en 2020, el sector Unión y Cambio del Partido Nacional (liderado por el diputado Rodrigo Blás), y en 2021 también lo hizo la bancada de ediles del Frente Amplio y la edila del Partido Colorado Susana de Armas.

Por eso, Elinger remarcó que se trata de un asunto que trasciende lo partidario y criticó que el intendente no escuche estas iniciativas y, en cambio, vaya a contramano con la tendencia a regular la pirotecnia sonora, que se ha visto en otros departamentos. “Por que tengas la mayoría de ediles, no tienes derecho a hacer lo que quieras. Cuando tienes la mayoría, tienes el desafío de dialogar y de involucrar a la minoría”, expresó, y remató: “Si no, tenés al rey Enrique legislando”.

El proyecto de decreto que presentó De Armas plantea la prohibición del uso doméstico, en espectáculos públicos, eventos privados y para “cualquier finalidad” de fuegos artificiales sonoros, dado los “impactos y consecuencias sobre la salud humana, bienestar animal y ambiental”. El documento fue propuesto a la Comisión de Legislación y a la Comisión de Higiene y Salud de la Junta Departamental de Maldonado.

El proyecto también propone una sanción económica de entre cinco y 100 unidades reajustables. En caso de aprobarse, lo recaudado será destinado a la realización de campañas de concientización y para instituciones “al cuidado de personas con trastornos del espectro autista” y de “protección animal”.