Maldonado afina detalles para el comienzo del carnaval con novedades y modificaciones. El director general de Cultura de la Intendencia departamental, Jorge Céspedes, anunció las fechas para los desfiles en cada municipio y el comienzo del concurso de carnaval en el Teatro de Verano Cayetano Silva de San Carlos. Únicamente quedan suspendidos los corsos barriales, debido a los altos contagios por covid.

En San Carlos, mejor conocida como “la capital del carnaval”, los carnavaleros regresan a las calles y tablados el 12 de febrero, cuando comenzará la actividad con el desfile en la ciudad; del 14 al 19 del mismo mes se desarrollará el concurso de murgas.

En esta oportunidad los conjuntos que integran la Asociación de Murgas, en coordinación con el Municipio de San Carlos, acordaron cobrar una entrada de 50 pesos para asistir al Teatro de Verano, una manera de controlar los aforos permitidos, que aún no están establecidos. De todas formas, aquellos que no puedan abonar la entrada podrán canjear un acceso gratuito con la cédula en cualquier Abitab.

Por otra parte, en el teatro Cayetano Silva no será excluyente el pase verde (esquema de vacunas), según contó el presidente de la Asociación de Murgas, Mauro Silva, en diálogo con la diaria. “Estamos en contra [del pase] porque el Estado no lo hace obligatorio, entonces no somos quiénes para pedirlo, pero sí habrá control del aforo”, agregó.

Silva manifestó que están “deseosos y muy contentos” de regresar, ya que desde hace dos años se suspende cualquier actividad o espectáculo referido al carnaval por la situación sanitaria.

Por su parte, Sebastián Ramos, colaborador en la organización del carnaval en la ciudad carolina, reconoció el “gran trabajo” que se viene realizando para dar grandes espectáculos luego del receso.

Ramos destacó los “reconocidos” nombres de Gonzalo Durán, Valentina Seijo, Pablo Pinocho Routin y Mariela Gotuso, quienes integrarán el jurado a cargo de evaluar y puntuar las actuaciones del concurso de murgas tanto departamental como del interior.

Con apoyo del Municipio de San Carlos se concretaron una serie de mejoras al teatro Cayetano Silva: se modificó parte de las gradas para proveer mayor acceso, se amplió la plaza de comidas, se redistribuyeron los baños químicos y se iluminó el parque San Carlos para utilizarlo como estacionamiento, que contará con seguridad.

Del 14 al 19 de febrero habrá certamen de murgas (concurso departamental) con las ocho precalificadas, y luego será el certamen del interior, con 21 murgas de varios puntos del país, que se extenderá hasta el 27 de febrero. El sábado 26 se darán a conocer los fallos de ambos concursos y el domingo 27 será la entrega de premios.

Los conjuntos que se presentarán en el concurso del interior son: A Toda Costa (Canelones), Con Gusto No Pica (Mercedes), Don Timoteo (Durazno), Doña Liberata (San Carlos), 2022 (San Carlos), La Celeste (Mercedes), La Combinada (San Carlos), La Corneta (Canelones), La Encandilada (Piriápolis), La Fuga (Canelones), La Marchanta (Tacuarembó), La Obligada (Rosario), La Osa Rafaela (Maldonado), La Sinvergüenza (Paysandú), La Tertulia Popular (San Carlos), La Tronca (Canelones), La Vecina de Magoya (Maldonado), Los Fantasmas se Divierten (San Carlos), Murga y Pico (Treinta y tres), Nunca Más (Colonia) y Sale con Fritas (Mercedes).

Desde la próxima semana, también en San Carlos, comenzará a circular el escenario móvil por los barrios y distintos puntos de la jurisdicción carolina, en la que participarán las ocho murgas de la ciudad y la comparsa. En estas actividades se les brinda la posibilidad a instituciones de baby fútbol o cooperativas de vivienda de gestionar la plaza de comidas.

En lo que respecta a otras localidades, el 19 de febrero será el desfile de carnaval en Piriápolis, el 26 en Pan de Azúcar, en Maldonado capital está fijado para el 28 de febrero y en Aiguá para el 4 de marzo. El resto de las ciudades están próximas a confirmarse.

En Maldonado, Céspedes comunicó que habrá dos escenarios fijos y a su vez escenarios móviles que recorrerán distintos puntos de la ciudad, como Cerro Pelado, Lausana y el predio ferial, entre otros.