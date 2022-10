“Emocionado”, por primera vez, el exdiputado por el Frente Amplio Darío Pérez subió las escaleras del Honorable Directorio del Partido Nacional (PN), para dar a conocer su nueva agrupación La Patriada y hablar de su trabajo al frente del centro de tratamiento de adicciones de la Intendencia de Maldonado.

“Es ineludible no tener emociones cuando uno sube por estas escaleras. Es la primera vez. A los 13 años decidí militar en el PN por la historia, me resultó particularmente emocionante. No fue un camino fácil pero hizo que se me ensancharan los hombros y sea capaz de soportar más cosas, como suele suceder en la vida. O te doman o levantás la cabeza y se sigue”, expresó en rueda de prensa.

Por su parte, Pablo Iturralde, presidente del directorio del PN, señaló que recibieron a Pérez, con quien compartió la Secretaría de Asuntos Sociales durante la dictadura, con “mucha emoción” y destacó las “grandes coincidencias” que tienen. Indicó que al compartir 15 años en el Parlamento sabe que es un “hombre de principios”: “Muchas veces nos acompañó en decisiones que fueron muy difíciles, y sabemos que tiene una trayectoria intachable que nos da garantías”.

Además, dijo que viene a mostrar que el PN es un partido de “puertas o tranqueras abiertas, donde vienen desde otro lugar a contribuir y ensanchar la base del partido”, y agregó que “tenerlo hoy de vuelta es simplemente el calor del reencuentro”.

La Patriada, la nueva lista del PN, tiene “características particulares”, según Pérez, quien comentó que cuenta con la incorporación de gente que pertenecía al Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI), el Partido Colorado y, por supuesto, de nacionalistas que militaban en otros espacios. “Estamos construyendo una fuerza política desde abajo, desde los cimientos, porque nos parecía que llegar a un lugar podía generar algún tipo de molestia. No somos paracaidistas, arrancamos de abajo, con esfuerzo, no sabemos cuál puede ser nuestro techo, si el cielo o más abajo”, señaló.

Su aspiración a intendente

Hace un mes Pérez manifestó su aspiración a ser jefe comunal de Maldonado. La idea del exfrenteamplista es que La Patriada sea una corriente alternativa a la del intendente Enrique Antía y a la del legislador Rodrigo Blás -que se llama Unión y Cambio-, quien también buscará ser electo como intendente.

Al ser consultado sobre esto, Pérez expresó que la propuesta sigue en pie pero que tienen que lograr la cantidad de convencionales necesarios, algo en lo que se tiene que “trabajar mucho”.

En cuanto a su trabajo al frente del centro de tratamiento de adicciones, que comenzó la semana pasada, el exdiputado sostuvo que se espera que se le dé el tiempo de “cualquier árbol para que vea sus frutos, que a veces son tres o cuatro años”.