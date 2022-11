“Confiamos en que el éxito está en el laburo y que los premios sirven para que el público avale lo que hacemos, el premio invita al público a curiosear”, expresó Christian Antelo, actor e integrante de la compañía teatral Hikmah. Con Tristán: una misión filarmónica, la compañía de Maldonado ganó dos premios Florencio en los rubros Mejor Ambientación Sonora y Mejor iluminación.

La obra infantil alterna entre el teatro convencional, el teatro de títeres, el espectáculo musical, el teatro negro y el teatro interactivo. Durante el espectáculo, los niños deben colaborar con el elenco para lograr encontrar soluciones que contrarresten las consecuencias del consumo del plástico. “Cuando te comprás una vianda, tenés una bandeja, el papel film y la bolsa en la que te la venden”, plnateó Antelo, y explicó que es importante que las infancias tomen recaudos respecto a esos detalles de la vida cotidiana.

“El mensaje de la obra nos toca muy de cerca en Maldonado: la preocupación por la contaminación marítima, porque cada vez estamos llevando más plástico y más contaminantes y crecemos con una mentalidad mágica de que eso se va a disolver solo. En este mundo mágico de Tristán, de Santullo y Epopeya se enteran de eso, de que la magia no puede contra Plastik y necesitan la ayuda de los niños y niñas para formar una brigada mágica y luchar contra Plastik con las tres erres poderosas: reciclar, reducir y reutilizar. La obra al final no plantea que Plastik se muere, sino que se reduce y hay que estar atentos a eso, a no alimentarlo”, manifestó Antelo en sobre el mensaje que la obra busca transmitir.

Tristán fue creada en 2019 por el Dúo Hikmah, inicialmente conformado por Christian Antelo y Pablo Santurio. En ese momento, la obra se presentó en la sala Zavala Muniz y fue nominada a cuatro premios Florencio de mejor iluminación, mejor espectáculo multidisciplinario, mejor vestuario, y mejor escenografía. En 2020, el Dúo Hikmah escribió el boceto de “La Misión de la Brigada Mágica” y se incorpora Keny Echeverría, con quien surgió la compañía teatral actual, y comenzaron a trabajar en La misión de la Brigada Mágica.

“Estamos trabajando para que la temporada que viene la obra se pueda traer a Maldonado. Es complejo, porque hay muchos músicos que tendrían que venir”, contó el artista.

El elenco está integrado por Christian Antelo Silva en el rol de Tristán Pablo, Santurio como el Mago Santurio, Keny Echeverría en el papel de Pompeya, Javier Pulpo Sánchez como el villano Plastik, Ruth Camargo y Gianni Penna interpretan a Plastíquedes y Génesis Denis Linares como Mesa Doris. Antelo agrega que el público completa el elenco integrando la Brigada Mágica.

Yanella Bia, la compositora a cargo del espectáculo en la Filarmónica pensó en un arreglo para tocar con todos los artistas y, además, una versión para que interpreten 15 músicos. Las canciones fueron compuestas por el elenco protagónico y la dirección artística está a cargo de Martín García. El diseño de la iluminación es de Martín Blanchet.

La pieza teatral requiere cubrir varias necesidades técnicas, por ello, está pensada para un teatro de gran envergadura, como el Solís. Para empezar, se precisa un cañón de proyección real -no led-, sonido 5.1 con parlantes traseros de audio, parlantes dentro del escenario, iluminación especial para el teatro negro y microfonos dentro del escenario para los instrumentos.

Antelo planteó que uno de los impedimentos para presentar el proyecto en el interior es el costo económico. “Hay una productora interesada, pero hay que buscar una manera de qué se haga posible económicamente. Sabemos que hacer esto no tiene que ver con la plata, sino con la cultura, con hacer algo diferente, pero tampoco podemos hacer laburar a todo el equipo gratis”, consideró.