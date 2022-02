No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Convocados por el presidente de la Comisión Departamental del Partido Nacional (PN), Luis Eduardo Pereira, el intendente, Enrique Antía, y los diputados blancos de Maldonado Rodrigo Blás y Diego Echeverría se reunieron en una sala de la Junta Departamental de Maldonado para definir las estrategias de la campaña en defensa de la ley de urgente consideración (LUC).

Por resolución de la comisión, la campaña comenzará una vez que finalice la temporada. Según Echeverría, el PN tomó esta decisión porque Maldonado es un departamento turístico y, por lo tanto, la población está enfocada en trabajar durante la temporada.

A pesar del poco margen de tiempo que resta para hacer campaña antes del referéndum del 27 de marzo, indicó que las estructuras partidarias del PN de Maldonado tienen “confianza” de que va a ganar el No. “Va a ser corto e intenso”, consideró.

La semana pasada, en su recorrida por varios departamentos del interior, el diputado observó que hay muchas personas que aún no conocen los contenidos de la ley y manifestó que su objetivo es generar un debate “serio y respetuoso”, que “destierre mentiras y falsedades”. “Hay un ejercicio que es mover a la gente y, por otro lado, salir a buscar a esas personas indecisas, que aún no se han informado”, expresó en diálogo con la diaria.

“Lo que pasa es que lograr la movilización y las firmas para impulsar este referéndum no fue gratis ni fácil para el Pit-Cnt y para el Frente Amplio. Ahí pusieron un gran bolsón y cada uno de los sindicatos y estructuras dijeron qué era lo que no les gustaba. Es la conjunción de disconformidades de distintas estructuras”, señaló. Luego disparó: “La LUC es una excusa, esto es un referéndum contra el gobierno”.

“Tenemos que salir de la lógica Nacional-Peñarol. Creo que hay mucha gente del FA que va a votar por el No a la derogación”. En su opinión, la LUC mejoró los índices de seguridad, dio libertad “al trabajador no huelguista que quiere ir a laburar”, limitó “los excesos sindicales” y permite “libertad financiera a comerciantes y empresarios para no caer en la inclusión financiera obligatoria”.

Sobre la invitación del presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, dirigida al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, o al secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, para debatir sobre la LUC, dijo que estaba a favor y que es una medida “sana”. No obstante, “la máxima responsabilidad del presidente de la República tiene que estar enfocada en la gobernanza”, y planteó que existe “un sinfín” de senadores, diputados y ministros “encantados con poder debatir”.

En materia de educación, piensa que con la ampliación del Consejo Directivo Central y la eliminación de los consejos de Primaria, secundaria y UTU “no se pierde la participación docente, sino que se trabaja en un esquema mucho más ejecutivo”, y que se trata de un “avance en eficiencia”. Para Echeverría, el sistema colegiado de los consejos era “colectivista, lento, burocrático y enfrascado en luchas de poder”, por parte de los sindicatos que “quieren marcar la línea de la educación”, cuyo “rumbo lo tiene el gobierno”.

“No podemos dejar que el corporativismo sindical siga decidiendo el destino de la educación, porque si estamos como estamos es también por responsabilidad de ellos. Fui a la Escuela Pública. Hoy quienes van arrancan varios escalones detrás de los que van a la educación privada y es a ellos, a los más vulnerables, a quienes nos debemos”.

El diputado nacionalista afirmó que la LUC aumentó la seguridad gracias a los “records” de operativos policiales y cierre de bocas de drogas. No obstante, reconoció que es necesario debatir sobre las consecuencias del microtráfico sobre las mujeres y, en ese sentido, expresó: “Si hay que dar el debate, se dará. No soy de la escuela del punitivismo penal, pero lo que está mal, está mal”.

Destacó, además, que contrario a lo que algunos promotores de la campaña por el Sí auguraban, no aumentó el “gatillo fácil por legítima defensa presunta”, y cuestionó la crítica de la oposición al endurecimiento de las penas a menores infractores. “Están de acuerdo con que un violador menor de edad tenga redención de pena porque hace un tallercito de carpintería o teatro en la cárcel. No, yo quiero que cumpla toda la pena porque cometió un delito aberrante”, afirmó.

Echeverría señaló que es integrante de la Comisión de Seguimiento Carcelario y que frecuentemente visita las cárceles porque es un asunto que le interesa especialmente. Según el diputado, “el gen” de la sobrepoblación carcelaria y el aumento en la violencia dentro de los centros de reclusión son las adicciones. En esa línea, planteó que para tratar la “vida intracarcelaria” hay que pararse en “la prevención y apuntar al consumo de estupefacientes”.

“Salud psiquiátrica, ayuda a las adicciones y ataque frontal al narcotráfico y a las bocas de pasta base, antes de llegar a la vida carcelaria. Por supuesto, hay que seguir trabajando en el Plan de Dignidad Carcelaria 2020-2025, que genera hábito de trabajo y herramientas para salir a la calle”.

También se mostró partidario de generar un debate en torno a la legalización de las drogas y a favor del comercio de cannabis medicinal y recreativo. “Pero creo que no es suficiente. Es una utopía creer que los adolescentes van a esperar a los 18 para comprar en las farmacias, es una utopía que cuando se termine la cuota mensual, van a esperar al mes siguiente; es una utopía pensar de que no va a existir mercado negro por una cuestión de costos”.