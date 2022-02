No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Desde que fue anunciada la “marcha de la resistencia” en Punta del Este por parte de la Asociación de Bancarios del Uruguay (AEBU), el intendente de Maldonado, Enrique Antía, manifestó su rechazó a la medida en reiteradas oportunidades. Según dijo en rueda de prensa, está dispuesto a desplegar un operativo policial para impedir la marcha prevista para el 25 de febrero.

“Ese posiblemente sea el dispositivo que aplicaremos [ante la marcha], porque meter camiones y ómnibus en Punta del Este un viernes de Carnaval me parece que está fuera de lugar”, expresó. La postura del intendente llevó a que el gobierno nacional hiciera algunas llamadas, entre ellas, a los dirigentes de AEBU para llegar un acuerdo, informó el El País en un artículo publicado este viernes.

La Cámara Empresarial de Maldonado también manifestó su rechazo a la medida y la calificó como “turismo sindical”. “Atenta contra los trabajadores de sectores vinculados al turismo del departamento”, agregaron.

AEBU, por su parte, argumentó que la protesta se debe a la pérdida salarial, producto de una deuda de 2,69% generada en 2021 y que el gobierno no contempló en el último ajuste salarial. Además, los trabajadores reclaman ante la eliminación de dos tercios de las vacantes en los bancos, algo que contraviene las disposiciones del instructivo de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y que perjudica la atención al público en los bancos.

Durante la inauguración oficial de la pista de skate en Punta del Este, este jueves, el intendente dijo: “no quise ir tan lejos”, en referencia al calificativo de “turismo sindical” de la Cámara Empresarial de Maldonado. No obstante, arremetió nuevamente contra la marcha y dijo que “es una falta de respeto al trabajador de Maldonado, que hace un año y medio o dos está parado y [ahora] está agarrando algún pesito para parar la olla”.

“Que vengan de otros lugares donde tienen la platita segura todos los meses -y buena platita-, sin tener que salir a pelearla, solamente cumpliendo con su obligación. No me parece bien que lo hagan en Punta del Este. Sobre todo por el encare de cómo lo hicieron, porque hubo declaraciones hablando de los ricos y poderosos, tratando de generar una grieta que no existe”, expresó.

Y agregó: “Acá tratamos a todos por igual a los que vienen a turistear y a descansar son grandes trabajadores en sus lugares de orígenes y vienen acá a descansar. Esa teoría de los ricos y los famosos, de vamos allá [ a Punta del Este] porque están los ricos y los poderosos. Me parece deleznable que un dirigente sindical hable de esa manera”.