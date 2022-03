Germán Cardoso, durante el acto por el NO, en la plaza San Fernando de Maldonado.

La participación del diputado Germán Cardoso como orador en un acto organizado por el Partido Colorado en defensa del No a la derogación de los 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC) generó tensiones en la interna del partido, luego de que los referentes del sector Ciudadanos en Maldonado emitieran un comunicado en el que calificaron como “no oportuna” la presencia de su correligionario, que enfrenta una denuncia penal por presuntas irregularidades en su gestión como ministro de Turismo.

Antes del acto, que se celebró este lunes en la Plaza San Fernando de Maldonado, Cardoso dijo que la postura de Ciudadanos Maldonado responde a “rencillas” que se van a “dirimir en las elecciones internas”. “Son decisiones personalísimas y ajenas a nosotros”, agregó en rueda de prensa. Similares fueron las palabras del expresidente Julio María Sanguinetti: “Son situaciones locales, yo diría que de tono personal”.

Sin embargo, este martes durante el programa “Muy comentado” de FM Voces, el presidente de Ciudadanos en Maldonado, Felix Riestra, dijo que la noticia de que Cardoso daría un discurso en el acto “generó que, a nivel nacional, los dirigentes de Ciudadanos se sintieran preocupados”. “Nos pidieron que nosotros procuráramos solucionar el tema, pero no tuvimos éxito”, en las reuniones que mantuvieron con dirigentes del sector Batllistas, al que pertenece Cardoso, afirmó.

Esto explica, según Riestra, la ausencia de varios integrantes de Ciudadanos como el ministro de Ambiente, Adrián Peña, los diputados Ope Pasquet y Felipe Schipani, así como el director general de Transporte por Carretera y secretario general de Ciudadanos, Carlos Flores, quien iba a ser uno de los oradores en el acto y que firmó el comunicado, junto a Riestra y al secretario ejecutivo, Hugo García.

No obstante, dos integrantes de Ciudadanos fueron oradores en el acto por el No: el coordinador del Programa Integral de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, Diego Sanjurjo, y el diputado colorado por Canelones Walter Cervini. Según Riestra, el diputado se presentó a “pedido expreso” de Sanguinetti. “La directiva nos consultó y no nos opusimos”, agregó.

“La ética no se negocia y el diputado está siendo cuestionado éticamente”, valoró el presidente de Ciudadanos Maldonado, quien consideró que la interna del partido “no se va a ver afectada”. En esa línea, dijo que “la presencia de Cardoso no sólo no suma, sino que genera una mala imagen al partido”.

“No podíamos tener como orador al diputado Cardoso, que está siendo investigado por irregularidades y presuntos delitos vinculados a su gestión frente al Ministerio de Turismo”, expresó. En ese sentido, afirmó que están “muy tranquilos” con la decisión que tomaron, ya que recibieron mensajes de apoyo hasta de integrantes del sector Batllistas.

“No tenemos un tema personal con Cardoso, tenemos un problema institucional y legal. Hasta que se resuelva por la vía judicial y política, nosotros seguiremos manteniendo la misma posición”, manifestó Riestra, y consideró que Cardoso “debería haber dado un paso al costado”.