La edila por el Frente Amplio (FA) Karina Gómez planteó este martes en la sesión de la Junta Departamental de Maldonado (JDM) que hay estudiantes liceales y terciarios que no están accediendo al servicio que brinda el comedor municipal, debido a que el horario de 12.00 a 14.00 horas es “reducido” y por las dificultades de traslado. Por esta razón, la bancada de ediles del partido solicitó que la Intendencia se encargue de entregar las viandas en los centros educativos.

En 2020, durante la emergencia sanitaria por covid-19, la comuna entregó los almuerzos en algunos liceos y centros terciarios del departamento, pero el servicio se suspendió en 2021, indicó Gómez.

Según la edila, docentes y funcionarios de la enseñanza pública informaron que estudiantes de los barrios Maldonado Nuevo y Cerro Pelado, así como de los asentamientos Kennedy, El Tizón, Benedetti y Los Eucaliptos se quedan “sin almorzar”.

“Son los chicos que tienen más necesidades. Esos muchachos son los que se desmayan y se descomponen en clases porque no comen”, lamentó la edila. “Proponemos que algunas viandas se lleven a los centros educativos porque no son todos. Creemos que a la Intendencia y a [la Dirección de] Políticas Nutricionales no les dará mayores esfuerzos trasladar unas viandas a estos centros puntuales”, consideró.

Gómez contó que el Liceo N°2 del Barrio Rivera requiere unas 50 viandas por día, ya que los estudiantes viven lejos del comedor. Otra de las instituciones que solicitó el servicio fue el Centro Educativo Comunitario del barrio San Martín, que necesita 60 viandas diarias.

Señaló también que algunos estudiantes asisten a clases de Educación Física o a actividades extracurriculares, que comienzan a partir de las 13.00 horas, por lo que no logran llegar a tiempo al comedor para retirar el almuerzo.

“Muchos recorren largas distancias cargando con las mochilas y sus materiales en un ómnibus hasta la terminal. [De ahí] caminan hasta [el comedor de parque] La Loma y luego [toman] el ómnibus de vuelta”, ilustró Gómez. “Estamos hablando de chicos que se encuentran en contextos que necesitan el apoyo público y comunitario”, continuó.

El comedor municipal se inauguró en 2017 y está ubicado en el parque La Loma de la capital fernandina, junto a las oficinas de la Dirección de Políticas de Juventud de la intendencia. Anteriormente estuvo situado en la segunda planta de la terminal de ómnibus.