El Sindicato de Docentes de Formación en Educación (Sidfe) de Maldonado denunció, el viernes 29 de abril, que la directora de Asuntos Legales de la Intendencia de Maldonado, Adriana Graziuso, junto a su pareja, el periodista Martín Clavijo, “agredieron” con “insultos y agravios” a la directora del Instituto de Formación Docente (IDF), Natalia Weigle.

El gremio indicó que la jerarca y su marido exigieron el ingreso de su hija a la carrera de Maestro en Primera Infancia (MPI), a la cual se anotó, pero no salió sorteada. Maldonado cuenta con 40 cupos para esta carrera y hubo 70 interesados, por lo que se hizo un sorteo mediante escribano público, tal como establece la normativa.

El sindicato de docentes también cuestionó el accionar del presidente del Consejo de Formación en Educación (CFE), Víctor Pizzichillo, quien “exigió la incorporación” de la estudiante a dicho curso y le solicitó a Weigle que “se disculpe” con los padres.

Tras los hechos, este lunes los estudiantes de formación docente realizaron un paro en apoyo a Weigle y leyeron una proclama en la que dicen “basta” a los “amiguismos políticos”.

La situación cobró relevancia en la esfera política departamental y, en la noche de este martes, una hora antes de la sesión ordinaria de la Junta Departamental de Maldonado, la bancada de ediles del Frente Amplio (FA) realizó una conferencia de prensa en la que anunció el pedido de destitución de Graziuso, quien es la segunda suplente del intendente, Enrique Antía.

La conferencia estuvo encabezada por la presidenta del FA en Maldonado, Silvana Amoroso, y el coordinador de bancada, Leonardo Delgado. “La educación es un derecho y no un privilegio, no importa el apellido. Se pasó a una estudiante por arriba de los demás”, expresó Delgado. Agregó que la fuerza política no descarta llevar el asunto a la Justicia.

Entrada la sesión de la Junta Departamental, la edila del FA Beatriz Jaurena presentó una moción para tratar el tema en el plenario, pero el Partido Nacional (PN) votó de forma negativa, con la excepción de dos ediles: Nicolás Estela (sartorismo) y Carlos Gasco, suplente de Cristian Estela, quien integra la lista 44, el sector liderado por la propia Graziuso.

Durante la votación, el edil titular del Partido Colorado, Luciano Fernández, y sus suplentes no ingresaron a sala, mientras que la mayoría de las bancas del PN estuvieron ocupadas por los ediles suplentes.

El edil frenteamplista Fernando Borges argumentó que Graziuso no tuvo una conducta “adecuada” y señaló la necesidad de “reflexionar” sobre el “desmantelamiento” que atravesó la educación pública en los últimos dos años. “La doctora [Graziuso] sufrió en carne propia el desmantelamiento de las políticas de educación de su propio partido”, dijo.

El edil nacionalista Javier Sena consideró que el legislativo departamental “no tiene nada que ver” con el asunto. “Es un tema particular de una familia con el Codicen [Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública]”, planteó. Y cuestionó: “¿Alguien conoce el tema realmente? Yo lo único que he escuchado es un trascendido de prensa […]. No podemos discutir algo si no conocemos los hechos”.

Finalmente, sostuvo que la Junta Departamental no está “capacitada” para tratar esos temas en el plenario, sino que el objetivo de los ediles debe ser “debatir” y buscar “soluciones” para el departamento.

En respuesta, el edil frenteamplista Sergio Duclosson señaló que los ediles no pueden plantear que “no están enterados” de lo que pasa en Maldonado. “Hay medios para enterarse: se puede hablar con los protagonistas, podrían haber concurrido al centro [educativo] para hablar con la directora y los estudiantes. Creo que existen varias herramientas”, contestó, y subrayó que al tratarse de una directora del gobierno, la Junta Departamental debería tener “injerencia” en el tema.

Más tarde, ante la negativa del oficialismo a tratar el tema, la oposición propuso un llamado a sala al intendente de Maldonado para que “explique” y brinde “respuestas”, y esta moción tampoco fue aprobada. “El Partido Nacional se negó a votar porque respalda [el hecho]”, disparó Delgado.