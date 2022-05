El Sindicato de Docentes de Formación en Educación (Sidfe) de Maldonado denunció que la directora de Asuntos Legales de la Intendencia de Maldonado, Adriana Graziuso, y su pareja, el periodista Martín Clavijo, “agredieron” con insultos y agravios a la directora del Instituto de Formación Docente (IFD), Nathalia Weigle. La semana pasada, el gremio señaló que los dos le exigieron la matriculación de su hija en la carrera de Maestro en Primera Infancia (MPI), a la que se anotó pero no salió sorteada para la cursada, y que los cupos excedieron la demanda de inscriptos.

En una nota dirigida a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), señalan que el 20 de abril, tras la visita de los padres, Weigle se descompuso, por lo que “se debió hacer presente una ambulancia” en el IFD. La directora se encuentra en la semana 34 de un embarazo de alto riesgo y actualmente se encuentra de licencia médica.

Los docentes denunciaron que la jerarca de la intendencia y el periodista advirtieron a Weigle de que “políticamente podían solucionar el ingreso de su hija” a la carrera y que le “pedían” que diera a conocer el domicilio de un docente, al que acusaron de haberle hecho “firmar un documento de renuncia” a la carrera a la estudiante, lo que fue negado por el Sidfe.

Por otra parte, el núcleo sindical de docentes de Maldonado indicó que el presidente del Consejo de Formación en Educación (CFE), Víctor Pizzichillo, “exigió la incorporación” de la estudiante en la carrera de MPI y le ordenó a Weigle que “se disculpe” con los padres. En diálogo con la diaria, la directora confirmó la veracidad de los hechos denunciados.

En movimiento

Este lunes, los docentes y estudiantes de la carrera de MPI del IFD de Maldonado pararon para manifestar su “total repudio” a las agresiones que sufrió la directora del centro. Si bien rechazaron el “accionar violento” de la familia hacia Weigle, los futuros docentes dijeron que “más” les “indigna” la posición del presidente del CFE. “Nuestros docentes y directivos actuaron de forma diplomática, ética y correcta, por eso le preguntamos a las autoridades del CFE: ¿Por esto merecen amenazas y se les exige pedir disculpas? Necesitamos un CFE con representantes que condenen las actitudes violentas y empoderen a los docentes, no viceversa”, expusieron en su proclama.

En otro pasaje de la carta, indicaron que necesitan una educación “donde se respete a los docentes y no haya lugar para el uso de influencias políticas con la intención de obtener beneficios de forma ilícita”. En ese sentido, se solidarizaron con aquellos estudiantes que tampoco quedaron en el sorteo para comenzar los cursos de MPI en 2022, quienes “también ven sus derechos violentados al aceptar a alguien solo por sus influencias políticas”. En ese sentido, reclamaron “basta” a los “amiguismos políticos y abusos de poder”.

Debido a que Weigle está de licencia, este lunes de mañana Pizzichillo se hizo presente en el IFD de Maldonado para nombrar al nuevo director del centro y, más tarde, pidió una reunión con los estudiantes, quienes le hicieron llegar sus quejas. En diálogo con la diaria, el jerarca sostuvo que desconocía que los padres de la alumna tenían cargos en la comuna fernandina. “A mí lo que me preocupa es la estudiante. Todos tienen derecho a la educación y formación”, expresó.

“En un ámbito terciario la comunidad son todos, la familia no está únicamente en el ámbito de la [educación] obligatoria. Es común que los padres consulten, que vayan al centro y que acompañen. Eso es lo más natural en las formas adecuadas. Desconozco las otras situaciones que se mencionan. No justifico ninguna situación de violencia de ninguna naturaleza, ni la agresión verbal ni física, tampoco la simbólica, que a veces es más destructiva que las otras”, declaró el jerarca.

Sobre la decisión “unilateral” que tomó, Pizzichillo dijo que se trató en el consejo “como se tratan cientos de situaciones”. En ese sentido, indicó que le “llamó poderosamente la atención” que la situación de una sola estudiante “genere todo esto”: “Son situaciones que pasan en todos los institutos. Se tratan y, como no hay elementos por resolver, vuelven a los centros, que es donde corresponde”, detalló. Por último, aclaró: “Siempre pensamos en los estudiantes y todos son iguales. No es que unos entren por la ventana y otros por otros mecanismos. Eso tiene que quedar claro”.

Docentes de Maldonado consultados por la diaria indicaron que tras la reunión que mantuvieron los estudiantes con Pizzichillo señalaron que “no hay conformidad de ninguna parte” y que se “les tomó el pelo”. En ese sentido, señaló que se recibieron respuestas “evasivas” del jerarca.

Por su parte, al ser consultada por la diaria, Graziuso prefirió no dar declaraciones por el momento, ya que entendió que se trata de un “procedimiento administrativo” y dijo que hablará sobre el asunto “cuando crea oportuno y necesario”.

Idas y vueltas

Rosana Cortazzo, consejera docente de Formación en Educación, señaló a la diaria que no tomó conocimiento de la nota de la estudiante “más que oralmente”, cuando se trató en la reunión del CFE del 19 de abril, previo a las denuncias de agresión. La consejera expresó que más allá de la “lectura oral” que se hizo del pedido, en ese momento lo único que se definió era que se llamara a la directora del Instituto para ver “cuál era la situación”, puesto que la nota que presentó la estudiante al presidente del CFE era “muy neutra”.

Según Cortazzo, parecía que la nota se trataba de aspectos que tenían que ver con la dirección del IFD, dado que se le permitió que la estudiante cursara materias de otra carrera que luego podría acreditar en la de MPI. Una vez planteada esa preocupación, en lo personal, Cortazzo pidió llamar a Weigle porque de estos casos “tenemos muchos, muchas veces, en muchas instituciones”.

Sin embargo, en la pasada sesión -del 26 de octubre- el asunto no volvió a ser considerado por el CFE. Junto a la consejera estudiantil, Génesis Gallardo, resolvieron volver a poner el tema en agenda este martes, cuando hay sesión del CFE. El pronunciamiento de los docentes del instituto y el paro de hoy son nuevos elementos que están sobre la mesa para “valorar” la situación. En ese sentido, dijo que espera que haya un pronunciamiento en conjunto del Consejo y no sólo de Pizzichillo, como pasó anteriormente. “El pronunciamiento debería decir si se la habilita o no [a estar en el curso de MPI] o si se abre un grupo más”, como piden docentes y estudiantes del IFD, indicó. Según aclaró Cortazzo, esta situación de Maldonado “no es distinta” a otros institutos de Montevideo, Canelones y Tacuarembó.

En algunas carreras que brinda el CFE hay un mecanismo de sorteo como, por ejemplo, pasaba al inicio en la carrera de Educador Social, porque era nueva y tenía mucha demanda. Si bien la de MPI ya tiene unos años, ya que se ofrece desde 2017, a la fecha sigue siendo una carrera “bastante demandada”, dijo Cortazzo, quien agregó que la idea es que la carrera vaya “rotando” a nivel del territorio.

Por ejemplo, recordó que en Maldonado la carrera se había interrumpido en 2021, lo que “había sido bastante controversial”, puesto que desde la consejería docente creían que “es uno de los departamentos que más población tiene de niños, por lo tanto, precisa profesionales formados” para ese tramo etario. No obstante, en ese momento primaron los problemas, como la falta de espacio físico que podría permitir abrir cupos para la carrera. Este año, la consejera insistió en la necesidad de volver a abrir la carrera de MPI en Maldonado y, por lo tanto, el departamento, que tenía previstos solo cursos de tercero y cuarto año, ahora también tiene de primero.

Como pasa en otras carreras terciarias, los estudiantes que no ingresan el año en que se inscriben tienen prioridad para ingresar el año siguiente, por eso se habilita que puedan anotarse en la carrera de Maestro en Educación Común. De esa forma, pueden cursar las unidades curriculares del núcleo profesional común y eso les permite ir avanzando, más allá de que no puedan hacerlo en MPI. “Esta situación no es inédita para Maldonado, ocurre en otras instituciones habitualmente. Me parece lógico lo que plantean los estudiantes, en el sentido de por qué unos sí [son anotados pese a no haber quedado sorteados] y otros no. Más allá de esto, hay un montón de otros estudiantes que quedaron sin la posibilidad de continuar MPI” este año, consideró la consejera docente del CFE en alusión a los 30 que no fueron sorteados.

Con la misma regla

“Esto tiene que ver con una situación institucional que trascendió por alguna situación que extralimita la posibilidad de la inscripción o no de esta estudiante”, dijo Cortazzo. En cuanto a la decisión unilateral de Pizzichillo, señaló que se trata de “una forma de accionar” que “está acostumbrada a ver, pero ahora tomó estado público de una manera muy significativa”, en alusión al rol que asumió el presidente del CFE, lo que ya había denunciado el sindicato.

“Las reglas son iguales para todos, no importa que el que grite sea diputado o presidente de la República”, entendió Cortazzo. La consejera docente explicó que las condiciones presupuestales actuales no habilitan a que se abra un nuevo grupo de MPI en Maldonado, pero que “si hay voluntad política” lo va a apoyar, porque, reiteró, esta situación no es sólo en Maldonado, sino que pasa en muchos institutos” de formación en educación de todo el país.

“Es una carrera con alta demanda y con alta retención y continuidad de estudiantes”, dijo, en alusión a la formación de maestras de primera infancia. “Las reglas son las mismas para todos, no va a haber una cuestión distintiva para esta estudiante y si hay voluntad política de habilitar un segundo grupo, que es lo que los estudiantes están solicitando, vayamos sobre esa decisión. Me gustaría también que eso no fuera solamente una situación coyuntural, sino que pudiéramos atenderlo de manera más general para todos los institutos en que nos quedan siempre estudiantes en espera por un año”, estableció.

Por su parte, Pizzichillo expresó a la diaria que en algunos departamentos la carrera de MPI tiene prevista la apertura de cupos, pero que, sin embargo, a veces “hay algunas dificultades y ansiedades” que pasan en esas instituciones que, según consideró no justifican “otro tipo de situaciones”, en alusión a eventuales agresiones. “Tampoco uno puede responsabilizarse por lo que digan los demás, porque hay algunas aseveraciones que parece que no corresponde hacerlas”, justificó.

Según supo la diaria, este tema será planteado ante el Consejo Directivo Central de la ANEP esta semana. “La preocupación está”, concluyó uno de los integrantes de dicho organismo.