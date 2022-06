Ceautismo es una asociación civil sin fines de lucro que agrupa a padres de niños y adolescentes con Trastorno del Espectro Autista (TEA) de Maldonado, que se creó en 2015 como base de contención para las familias y como un espacio para compartir información y herramientas útiles. “Es una carrera frenética contra el tiempo. Cada día cuenta y Ceautismo es una oportunidad para los padres de adquirir conocimiento”, contó Natalia Voghjounian, una de las madres en diálogo con la diaria.

“A veces el diagnóstico se demora porque pasa el tiempo y no se comienzan las terapias apropiadas. Hay un tema de negación y también cultural porque todavía no se entiende bien de qué se trata [el autismo] y se pierde un montón de tiempo con especialistas y médicos que no están aggiornados, que se quedaron con el librito viejo”, señaló la madre.

Desde abril la asociación realiza diversas actividades para recaudar fondos con el fin de conseguir una sede propia. La campaña, que tiene como consigna “Se tú la pieza que falta”, cuenta con el apoyo de diversas celebridades y deportistas del país, entre ellas, la bailarina María Noel Riccetto, el futbolista Sebastián “Loco” Abreu, la conductora y modelo Victoria Zangaro y la periodista Lucía Brocal, entre otros.

“El espacio actual no cuenta con un equipo de terapeutas porque es inadecuado, por eso comenzamos la campaña. Más allá de intentar lograr un lugar, nos damos cuenta de que la población autista crece y con ella la necesidad de espacios para la terapia y para la recreación de niños y jóvenes. El lugar es muy chico, por ejemplo, para atender adolescentes y adultos”, planteó la madre. El informe sobre autismo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), publicado en marzo de 2022, reveló que 1 de 100 cada 100 niños tiene autismo.

Según explicó Voghjounian, al centro asisten entre 20 y 25 familias que participan activamente, pero Ceautismo apoya a unas 90 familias en total. Debido a las carencias edilicias, las actividades deben hacerse fuera de la sede actual, con excepción de la terapia ocupacional. Las clases particulares que imparte una maestra especializada en TEA se llevan a cabo en un consultorio privado y las de natación son posibles gracias a un convenio con el Colegio Pinares y Laguna Club Pinares.

Voghjounian manifestó la necesidad de contar con espacios donde los niños y adolescentes puedan acceder a terapias del lenguaje y a las sesiones con psicomotricistas y fonoaudiólogos, pero también a espacios de recreación al aire libre, donde puedan compartir con otros en un lugar amigable. Además, los espacios de convivencia posibilitarán un mejor intercambio entre padres y talleristas.

“Hay un tema social, la gente piensa que es un chiquilín haciendo berrinche y lo que en realidad pasa es que necesita contención. Estar compartiendo y jugando con otros niños puede ser muy estresante, a veces las cosas que los afectan son cosas simples, como el llanto de un bebé. Lo que queremos ofrecerles es un espacio donde puedan sentirse libres”, reflexionó Voghjounian.

Para recaudar fondos, la Fundación Kavlin organizó un concurso de fotografía titulado “Azul”. La propuesta consiste en que los interesados presenten fotografías cuyo protagonista sea el color emblemático de la lucha por la igualdad de condiciones para las personas con TEA. La temática es libre y la convocatoria está abierta a todo público. El costo de la inscripción es de 300 pesos y se destinará a Ceautismo.

Por más información sobre las formas para colaborar con Ceatismo comunicarse vía mail a la dirección [email protected] o al celular 099 611 030.