Vecinos y comerciantes de Punta del Este se movilizaron para juntar firmas en contra del anuncio de la Intendencia de Maldonado sobre la creación de un estacionamiento tarifado en el balneario y en la capital del departamento, prevista para noviembre. La medida es una promesa que el intendente, Enrique Antía, hizo en diciembre de 2019, durante una entrevista con FM Gente.

En esa oportunidad, Antía expresó que, si lograba la reelección en las elecciones departamentales de mayo de 2020, iba a” mejorar el acceso al centro de Maldonado y de Punta del Este”. “La idea es generar ahí un estacionamiento tarifado con un sistema moderno. Que se pueda reservar y controlar a través del celular y así lograr una rotación mayor”, adelantó.

Sin embargo, Solange Matonte, vocera del grupo de vecinos y comerciantes que comenzaron a movilizarse el 25 de mayo cuando se anunció la medida, consideró: “El problema de tránsito y estacionamiento en Punta del Este no son más de 22 días, no llega ni a 30 días [de temporada]. Das dos vueltas y siempre encontrás para estacionar”.

En conversación con la diaria, otro vecino planteó que “no es el momento oportuno” debido a las consecuencias de la pandemia sobre el turismo y el comercio y al hecho de que las temporadas estivales son cada vez más “magras”.

El colectivo ha reunido unas 700 firmas en papel y unas 1.420 en la plataforma change.org para evitar que se aplique la disposición del intendente. “El problema son los 150 locales vacíos de la península, la falta de iluminación, las veredas rotas, las señales de tránsito oxidadas, los canteros sin cuidar”, reclamó otro de los comerciantes.

Según explicaron los integrantes del colectivo, el alcalde de Punta del Este, Javier Carballal, les informó durante una reunión que la comuna prevé aplicar una tarifa en los estacionamientos de la aJuan Gorlero y sus paralelas (las calles 18, 20 y 24), así como en las transversales que van desde la 17 a la 31.

Sol Matonte , Luz del Alba Rubio y una vecina que aportó su firma. Foto: Natalia Ayala

“El valor de las propiedades va a bajar. El ejemplo más claro es Montevideo, donde el valor de las propiedades ya ha bajado y los locales han cerrado. No podemos permitirlo”, señaló la vocera, quien informó que el grupo se reunirá con el alcalde y con el director de Tránsito de la comuna, Juan Pígola, este jueves a las 14.00, para conocer los detalles del proyecto y manifestar su postura contraria. “La pregunta es cuánto va a costar y la cantidad de meses. No nos han dado el proyecto escrito, pero nosotros vamos por la negativa porque no es algo que se necesite en Punta del Este”, aseguró Matonte.

Por las mismas razones, el Centro de Hoteles de Punta del Este remitió una carta dirigida a Carballal en la que expresa su oposición a la medida, informó Correo de Punta del Este. El gremio hotelero planteó que la comuna debería exigir la inclusión de garajes a los proyectos de obra para edificios.

El martes, los ediles del Frente Amplio Leonardo Pereira, Daniel Fernández, Beatriz Jaurena y Williams Vitalis, miembros de la Comisión de Nomenclatura, Tránsito y Transporte, elevaron una carta al presidente de la Junta Departamental de Maldonado, Damián Tort, en la que plantearon la necesidad “urgente” de convocar a los demás miembros de la comisión para tratar el asunto.

“Debido a la incertidumbre que dejó en toda la ciudadanía y principalmente entre los residentes y comerciantes de la península, solicitamos se cite a una sesión extraordinaria de la comisión” para tratar como “único punto” la invitación a Pígola, así como al director general de Planeamiento, Roberto Chiacchio, “para recibir toda la información respecto de dicho proyecto”, solicitaron los ediles en el documento al que accedió la diaria.