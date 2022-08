En el marco del conflicto con las autoridades de la educación por la reforma curricular, los integrantes del Centro de Estudiantes de Profesorado de Educación Secundaria (Cepes) ocuparon el Centro Regional de Profesores (CERP) del Este en la mañana del viernes. Sobre el mediodía, mientras participaban en un taller, precisamente, sobre los cambios que introduce la reforma educativa, fueron interrumpidos por la Policía, que procedió a desalojar el establecimiento.

La ocupación fue la más breve desde que comenzó el proceso de paros y movilizaciones en Maldonado. En esta oportunidad, el Ministerio del Interior no concedió prórroga a los estudiantes para que desocuparan el centro. No obstante, el desalojo transcurrió pacíficamente.

Pese a que, a nivel nacional, los estudiantes no descartan la posibilidad de hacer una huelga si no avanza en la negociación con el Consejo de Formación en Educación de la Administración Nacional de Educación Pública, desde el Cepes Maldonado se levantó el estado de asamblea permanente y no prevén volver a ocupar.

El gremio de estudiantes organizó varias actividades para el fin de semana centradas en el intercambio sobre los contenidos de la reforma que impulsa el gobierno y la confraternidad estudiantil. Serán el domingo desde el mediodía en la explanada del CERP, donde, además, se llevarán a cabo espectáculos artísticos.

Según pudo observar la diaria, en el CERP del Este comenzó la reparación del techo y se colocó un andamio en el hall principal para continuar con tareas de mantenimiento. Los problemas edilicios en el centro educativo son uno de los reclamos de los estudiantes de ese departamento.