La UGD-OSE informó este viernes por la tarde que reprogramará el corte de suministro previsto para cambiar válvulas de una reductora ubicada en Cerro Pelado, la próxima semana. El organismo expuso razones “ajenas a su voluntad” y más tarde, el gerente general del ente, Miguel Corbo, amplió la información en diálogo con la diaria.

El jerarca expuso que, durante una reunión de coordinación cumplida en la mañana de este viernes, encontraron inesperadas dificultades técnicas que podrían poner en riesgo el éxito del complejo y extenso procedimiento.

“Tenemos todo para realizar los trabajos en la bomba reductora tal como se había planificado; sin embargo, surgió un ruido en cuanto a niveles que podían no haber sido detectados por los programas informáticos utilizados”, dijo. “Por responsabilidad, se decidió no dar luz verde hasta que todo esté súper ajustado. No puedo comenzar un trabajo que no tenga el 100% de opinión favorable en todo”, añadió.

El corte masivo del suministro de agua potable para Maldonado y Punta del Este –extensivo a la zona de San Rafael– se previó, inicialmente, para esta semana. No obstante, a pedido de comerciantes y operadores turísticos, las autoridades evaluaron que no era conveniente llevarlo a cabo mientras miles de visitantes llegan a presenciar la final de la Copa Sudamericana en el estadio Domingo Burgueño.

En consecuencia, se resolvió reprogramar las tareas en la reductora y el consecuente corte entre las últimas horas del lunes 30 y toda la jornada del martes 31. Ahora, Corbo señaló que no han determinado la nueva fecha pero que esperan establecerlo pronto.

En las últimas semanas, la UGD-OSE ofreció recomendaciones para la población y aseguró que habría servicios esenciales en centros de salud y en la cárcel, entre otros, además de camiones cisterna en puntos clave de Maldonado y Punta del Este.

La Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), en tanto, había resuelto cerrar las policlínicas de la capital departamental, y la Intendencia de Maldonado (IDM) también tenía definido cerrar sus comedores durante la suspensión del suministro. Por obvias razones, este viernes ambos organismos informaron que sus servicios funcionarían con normalidad.