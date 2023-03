Al igual que en 2022, la manifestación por el 8M en la ciudad de Maldonado comenzará con una concentración en la Fuente de los Lobos Marinos de la avenida Roosevelt a las 16.00. Se prevé que la marcha comience a las 17.30 en avenida España y termine en la parada 25 de la playa Mansa, donde se dará lectura a la proclama.

“Invitamos a marchar, a levantar la voz por quienes ya no están, por quienes no pueden y por quienes vendrán. Si no podés marchar, unite a la huelga colgando un pañuelo violeta”, reza la convocatoria de la Coordinadora 8M, que reúne colectivas feministas y transfeministas de Maldonado. “Si hay sequía, es saqueo. Llovemos rebeldía, brota el deseo: huelga feminista” es la consigna definida para este año.

“Como voces disidentes y trabajando desde un marco del transfeminismo, desde el año pasado hemos estado en contacto con personas [de la organización] que tienen un discurso inclusivo y adoptan posturas transfeministas. Este año volvemos con una propuesta enfocada al agua y la lluvia, pensándonos desde un lado de resistencia, de lucha y de rebeldía”, dijo a la diaria Mía Martínez, integrante de Unión Trans y Disidente de Maldonado (UTDM).

“Estamos trabajando para que ese día sea un verdadero día de huelga y de resistencia feminista y transfeminista, y estamos muy emocionadas en UTDM de que nuestras voces disidentes estén en estos espacios de lucha tan importantes”, expresó Martínez.

El sábado 4 de marzo la Coordinadora 8M llevó a cabo una varieté feminista que contó con música, poesía, teatro, tatuadoras, tarot y collage colectivo, así como venta de comida y bebidas. Lo recaudado se destinó a la organización del 8M.

Mujer Semilla: festival de artes de mujeres en Aiguá

Desde el 27 de febrero en Aiguá se lleva adelante el encuentro autogestionado por mujeres llamado “Mujer Semilla: festival de artes de mujeres”. Como desde hace cuatro años, en marzo abre la galería de arte a cielo abierto, con murales pintados por artistas mujeres, que cuenta con 22 de ediciones anteriores y este año se sumarán 12 obras más de la edición actual.

Analía Di Leone Estrada, Cristina Tourné, Noelia Castro, Renée Segundo, Adriana Caraballo, Celeste Linich y Noelia Rabuñal son las artistas que participarán este año. Además, en el encuentro habrá intercambios reflexivos, canto, talleres de arcilla, de artes y meditación.