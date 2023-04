En abril de 2022 los 31 ediles de la Junta Departamental de Maldonado (JDM) aprobaron por unanimidad la creación de un fideicomiso por 35 millones de dólares para el realojo de las 500 familias del asentamiento Kennedy, que propuso la Intendencia de Maldonado.

En esa instancia, la bancada del Frente Amplio solicitó una modificación al expediente para la creación de una comisión de seguimiento, integrada por ediles de todos los partidos y tres representantes de la Intendencia de Maldonado, con el objetivo de dar “garantías” a los vecinos de que sus inquietudes serían contempladas durante el proceso de relocalización, además de controlar que se cumplieran los planes de la obra. Finalmente, el cambio propuesto por la oposición fue incluido en el proyecto.

El 29 de marzo de este año, los vecinos del barrio advirtieron por falta de agua potable debido a roturas de caños con maquinaria durante el proceso de realojo. En ese momento, una de las vecinas del barrio, María José Correa, manifestó en diálogo con la diaria que “no tienen mucha información” sobre el realojo y que hubo movimiento en el barrio sólo cuando se llevó a cabo el censo. “Acá no sabemos nada [sobre la comisión], nunca se formó siquiera”, aseguró.

Tras ser consultados por la diaria, una de las integrantes de la comisión de seguimiento designada por el Frente Amplio (FA), la edila Adriana Costa, confirmó que la comisión aún “no se conformó”. Explicó que desde su partido realizaron una solicitud al presidente del legislativo departamental, Darwin Correa, para concretar la delegación y las tareas de dicha comisión.

Costa sostuvo que la respuesta de Correa fue que la Intendencia de Maldonado no había citado a la comisión todavía, ya que se trata de una comisión externa a las existentes por lo que se requiere que la comuna designe primero a sus representantes, para luego citar a los ediles. “Correa nos dijo que no la había citado porque el Ejecutivo no había designado representantes. Cuando investigamos, sí los había designado, en setiembre u octubre del año pasado”, indicó Costa.

Asimismo, la edila agregó que el expediente “nunca” fue enviado a la Junta Departamental y que “no teníamos esa información, no hay comunicación entre el Ejecutivo y la Presidencia de la JDM”, dijo. Costa sostuvo que al inicio de este año, el FA volvió a reclamar la conformación de la comisión pero que, hasta el momento, no han sido citados.

Por su parte, el integrante designado de la comisión de seguimiento por el Partido Nacional (PN), Alexandro Infante, también confirmó a la diaria que la comisión “no se ha conformado aún”. Infante reiteró al igual que su correligionaria, que se debe a “una decisión del Ejecutivo, ya que la comisión en la Junta está constituida”. “Por el momento y, lamentablemente, no estamos trabajando desde la Junta en el seguimiento del realojo”, agregó.

El edil consideró que el “punto medular” en el que debe “hacerse foco” respecto al realojo, más allá de la construcción de las viviendas, es “el tema social”. “No a todas las personas que viven en un asentamiento les cambia la vida -como dicen comúnmente-, sino que a la gran mayoría sólo les cambia el lugar donde viven. Aquellas problemáticas socioculturales generadas por la estigmatización social, recaen en la falta de construcción social e inserción laboral y siguen vigentes después del realojo, salvo algunas pocas excepciones”, consideró. Infante insistió en que es “necesario” que la comisión funcione para “ayudar a atender este punto”.

La comisión de seguimiento del barrio Kennedy está integrada por los ediles Luis Artola, Alexandro Infante y Darwin Correa, por el PN; Adriana Costa, Victoria Blasco y Jorge Pieri, por el FA; y Luciano Fernández, Susana De Armas y Eduardo Rodrigo, por el Partido Colorado, según informó la JDM.