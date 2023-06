En agosto del año pasado decenas de padres y madres de alumnos del Liceo Nº 2 de San Carlos, nucleados en APAL, enviaron una carta a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), para informar sobre la vetustez de las instalaciones del centro educativo y la necesidad de obras de mantenimiento. Entonces se había registrado un principio de incendio en el salón de informática y dos salones estaban clausurados debido a las filtraciones del techo y las paredes, que en época de invierno provocaban inundaciones parciales.

Yesica Andrada, actual presidenta de APAL, dijo a la diaria que, si bien técnicos de la ANEP recorrieron las instalaciones, las obras solicitadas todavía no se concretaron. Dos salones siguen clausurados y el riesgo de colapso de las instalaciones eléctricas está latente. El cortocircuito de un tubo de luz, ubicado en el techo de uno de los salones, evidencia la gravedad de la situación.

Desde la comunidad educativa, este jueves, algunas madres difundieron imágenes del deterioro de los techos y pisos -donde abundan las filtraciones, el moho y las baldosas rotas-, además de fotos del salón en las que se registró el principio de incendio. Una vez más, reclaman atención de las autoridades de la ANEP, para que disponga los recursos que permitan solucionar estos problemas de infraestructura.

“La humedad con la que conviven los chiquilines, funcionarios docentes y no docentes no es humana. Pero sobre todo nos preocupa la seguridad de todos/as. La situación, que se remonta a un tiempo considerable, aparentemente desde el año 2019, merece una respuesta a la brevedad. Desde nuestro lugar, como padres y madres, no podemos evaluar cuánto afecta esta situación en la seguridad edilicia, por eso creemos importante hacerles llegar nuestra preocupación”, dijeron los padres y madres en la carta enviada a la ANEP el año pasado.

Andrada manifestó su confianza en que las autoridades de la ANEP realicen las obras necesarias próximamente. Por lo pronto, están solicitando ayuda al Municipio de San Carlos para tareas de mantenimiento en las afueras del edificio. Justamente, el miércoles pasado los delegados de APAL se habían reunido con el alcalde Carlos Pereira para solicitarle apoyo.

La presidenta de APAL destacó “la buena disposición” del jefe del gobierno local, quien se comprometió a renovar algunos focos exteriores y a reparar la cancha de básquetbol, cuyo piso se está hundiendo. “La comisión está trabajando muy bien con el municipio y esperamos las acciones de ANEP. Confiamos en que el liceo se va a sacar delante de a poquito”, dijo la presidenta.