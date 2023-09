Este año los colectivos LGBT+ de San Carlos se proponen defender y conquistar sus derechos como nunca, con una primera Semana de la Diversidad y también con una marcha que promete ser bastante más grande que las dos anteriores organizadas en la ciudad. La movida ya se vibra con la producción y emisión de tres spots publicitarios y con las vidrieras decoradas en comercios de variados rubros, mientras que el municipio local, sindicatos docentes y delegados de los partidos políticos se suman a las reuniones de organización.

El objetivo es “insertar el concepto en la vida social” carolina y exponer una plataforma reivindicativa bastante amplia, señaló a la diaria el docente Juan Martín Sánchez, integrante del colectivo Rainbow Families y de la coordinadora Carolinos Diversos. Por eso las acciones de este 2023 pondrán énfasis en todo “lo que falta” para garantizar plenos derechos, en particular, de personas trans y no binarias. “Los varones gays y las lesbianas están integrados a la sociedad; sufrimos discriminación, pero podemos llevarla de otra manera y superarla. En cambio, otras personas de la comunidad LGBT+, como trans y no binarias, no están integradas, y por eso el foco de la lucha está en esos grupos”, señaló Sánchez.

En ese sentido, mencionó que es necesaria “una mayor presencia de la educación sexual con perspectiva de derechos humanos en los centros educativos y equipos multidisciplinarios para para atender a los estudiantes y acompañarlos en el combate al bullying y los prejuicios homofóbicos”. También remarcó que la ley integral para personas trans “en los hechos no se está cumpliendo”. A modo de ejemplo, comentó que “sigue siendo difícil el acceso a la salud”; las personas trans de Maldonado tienen que atenderse en Montevideo porque en el departamento “no hay profesionales capacitados”, sobre todo en endocrinología y en tratamientos hormonales.

Además, el activista sostuvo que tampoco se cumplen las disposiciones de cupos laborales, que la identidad no binaria no está reconocida y debe avanzarse legalmente en ese sentido, y que se requieren nuevas campañas y “un trabajo más constante” de prevención del VIH. “En esto último la presencia del Estado aflojó mucho en los últimos años”.

A nivel institucional, reclaman que la Intendencia de Maldonado cree una Secretaría de Diversidad para trabajar junto con la Dirección de Género, para que los temas no queden solamente vinculados a la violencia. También aspiran a que se instale un Consejo de Diversidad Departamental, que deriva del Consejo Nacional de Diversidad creado por ley, pero que en Maldonado no tiene ninguna expresión. “Necesitamos ese espacio donde los colectivos y los organismos analicen las situaciones y hagan un seguimiento, pero en el nuestro no”, lamentó.

Sánchez entiende que para avanzar en estos temas se necesita el apoyo de todos los partidos políticos. “Desde que se creó Rainbow Families, en 2019, hemos acercado todos nuestros documentos y planteos. Y este año la coordinadora convocó a representantes de las diferentes fuerzas políticas”, no con la aspiración de conseguir su respaldo en las actividades puntuales, sino para que la agenda LGBT+ sea contemplada en los planes de gobierno.

Semana diversa

La Semana de la Diversidad comenzará el 27 próximo con una charla en el liceo 1 de la ciudad, dirigida a personal y estudiantes. La temática versará sobre “básicos, sexualidad, género y diversidad, y prejuicios homofóbicos.

El 30 de setiembre se realizará el espectáculo Rainbow Art, varieté diversa en el teatro de la Sociedad Unión. Participarán un coro, dos bandas de rock, dos academias de danza de la ciudad y tres murgas. El show, que comenzará a las 19.00, con entrada libre y gratuita, fue declarado de interés turístico por el Ministerio de Turismo.

El 4 de octubre, en el céntrico café Velaris, se realizará una jornada literaria a cargo de la profesora Samanta Carlos. La actividad de animación de lectura comenzará a las 18.00 y tendrá como disparadores textos alusivos a la diversidad.

El jueves 5 de octubre se proyectará el documental Vivir como un guerrero, en la sede de la Casa del Maestro. El audiovisual realizado por Lucas Santos, del colectivo Trans Boys Uruguay (TBU), aborda la temática de la niñez, la adolescencia y la adultez trans, incluyendo a las familias que día a día acompañan este proceso en Uruguay.

La Semana de la Diversidad en San Carlos finalizará el sábado 7 con una feria artesanal de productores y artistas locales, donde los colectivos también tendrán sus puestos y se premiará al comercio ganador del concurso de vidrieras.

Una marcha diferente

Para promocionar la 3ª Marcha de la Diversidad, bajo el eslogan “El futuro es diversidad. San Carlos 260 años”, la coordinadora filmó tres audiovisuales en los que participan miembros de los colectivos y de la población en general. “Esta marcha va a superar clara y contundentemente a la de 2022, y será promocionada para que se reafirme como un evento anual”, indicaron los realizadores en sus redes sociales. La intención es convertir a San Carlos en “capital de la diversidad”, agregaron.

La concentración será a las16.30 en la plaza Artigas, donde se encontrarán los puestos de Carolinos Diversos con material sobre salud sexual y se presentarán varios artistas. El recorrido comenzará a las 18.00 por la calle Treinta y Tres rumbo a la plaza 19 de Abril, y avanzará por Ituzaingó hacia 18 de Julio hasta llegar al punto de partida.

Sánchez destacó que este año la movida será musicalizada por la DJ Paola Dalto, al tiempo que referentes nacionales como Fernando Frontán y Patricia Gambetta de TBU hablarán desde el escenario. También será homenajeada la activista local Andreína Stuart, por su trayectoria y compromiso con la causa, y habrá un reconocimiento para el Colectivo Maldonado Diverso, uno de los primeros en crearse en Maldonado entorno al año 2010.