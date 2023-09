Conferencias y mesas redondas, talleres para niños y adultos, películas y shows musicales forman parte del Festival Internacional Literario (FIL) 2023 organizado por el Museo de Arte Contemporáneo Atchugarry para celebrar la riqueza de los libros y la lectura. Todas las actividades, entre ellas un homenaje a Ida Vitale que incluirá el estreno de un documental sobre su vida, serán gratuitas.

En el espacio central habrá presentaciones organizadas por temática en formato entrevista o mesa redonda, con destacados autores nacionales e internacionales. También están programados debates y conversaciones informales entre los autores y el público, e interacciones donde discutir sobre literatura, los procesos creativos y las influencias culturales.

Los talleres literarios serán impartidos por escritores experimentados en diferentes géneros, con la idea de fomentar la participación activa de los asistentes, promoviendo ejercicios de escritura creativa y discusiones sobre técnicas literarias.

Para los más pequeños, estará el FIL Infantil. La propuesta incluye talleres de expresión y escritura que fomentan el acercamiento a la lectura en la infancia. Por otra parte, se desarrollará un programa educativo, con el objetivo de contribuir a la formación de nuevos lectores y al desarrollo de comunidades lectoras mediante distintas instancias de encuentro, intercambio y formación con especialistas.

Actividades para el sábado 23

La jornada sabatina comenzará con varias mesas redondas. A partir de las 14.00, el brasileño Guilherme Gontijo Flores, el uruguayo Gerardo CIancio y la argentina Carolina Zamudio tratarán el tema “El poder de la poesía”. Luego, a las 15.00, tendrá lugar la performance Oír, del poeta, performer, ensayista, articulista y profesor uruguayo Luis Bravo.

A las 15.30 se abrirá la mesa redonda titulada “¿Para qué escribir?”, en la que participarán el argentino Pedro Mairal, el uruguayo Pablo Casacuberta y el brasileño Sérgio Rodrigues. Una hora después será el turno del conversatorio Imaga Mundi, con la argentina Dolores Reyes y la uruguaya Teresa Korondi.

A las 17.30 Guilherme Gontijo Flores expondrá sobre poesía griega, y media hora después se realizará el conversatorio “Literatura de dos sures”, entre el norteamericano James Poissant y el uruguayo Daniel Mella. Para las 19.00 está previsto un conversatorio de la autora homenajeada del FIL, Ida Vitale, con el uruguayo Andrés Echevarría.

En la sala de cine tendrá lugar, a las 14.00, el taller literario “Para que no me olvides”, a cargo de Daniel Mella. A las 15.00, en la sala didáctica, la argentina Cecilia Bajour ofrecerá un taller dirigido a los más pequeños: “Leer poesía infantil contemporánea (y no sólo), una experiencia física”. También en la sala didáctica, a partir des 17.00 estará el taller infantil “Levrerónimos iluminados”, a cargo del también argentino Diego Bianki.

El documental sobre Ida Vitale se exhibirá a las 16.00. El cierre de la jornada será musical, a partir de las 20.00, con el mexicano Javier Camarena acompañado al piano por el cubano Ángel Rodríguez.

Actividades para el domingo 24

La jornada del domingo comenzará a las 13.30 con una mesa redonda sobre cuentistas uruguayos contemporáneos a cargo de Leandro Delgado, Nicolás Alberte y Selene Domínguez.

A las 14.30 la mesa redonda versará sobre “Nuevos lectores: el rol de la literatura infantil”, con la participación de Diego Bianki, Virginia Mórtola de Uruguay y Daniel Kondo de Brasil. Una hora después, Cecilia Bajour y Dolores Prades pondrán sobre la mesa la pregunta “¿Es posible una sociedad lectora?”. A las 16.00 tendrá lugar la performance Siete vidas, de la reconocida poeta, periodista cultural y docente duraznense Melisa Machado.

A las 17.00 la argentina Selva Almada entrevistará al escritor y director de la Biblioteca Nacional Valentín Trujillo. “Paisaje ficticio. Relaciones entre la literatura y la geografía” será el disparador. A las 18.00 las uruguayas Claudia Magliano, Magdalena Portillo y Ana Laura Lissardy abordarán “El grito de la poesía”. A las 19.00 el francés Thibault de Montaigu, la brasileña Martha Medeiros y el uruguayo Gonzalo Baz pondrán expondrán sobre “El sentido de escribir”.

En tanto, el cine y los talleres dominicales comenzarán a las 15.00. En la sala didáctica habrá un taller de James Poissant (dictado en inglés, con traductor) sobre personajes literarios, titulado “Method writing: Inhabiting your character's world thourgh their eyes”. A la misma hora se encontrará Pedro Mairal en la sala de cine con el taller “La escritura en movimiento. Algunos consejos para escribir”.

A las 17.00 Virgina Mórtola y Lucía Franco darán el taller de escritura e ilustración “Enjambre de cuentos” en la sala didáctica. En tanto, a la misma hora se exhibirá la película La uruguaya. El cierre del domingo será a las 20.00 con la performance Atardecer fogata, del artista y escritor Dani Umpi.

Si bien las actividades son gratuitas, las entradas se adquieren a través de la plataforma Passline. En la web macamuseo.org hay enlaces directos que llevan a las opciones de reserva de entradas correspondientes a cada actividad. Por otra parte, los organizadores sugieren al público organizar su propio servicio de transporte para llegar al MACA, aunque también existen algunas opciones de transporte público desde diferentes localidades.