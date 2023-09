El cierre provisorio de la policlínica de Gregorio Aznárez, dictaminado por la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), tiene movilizados a usuarios y vecinos de la localidad, que prevén manifestarse este jueves, a las 14.00, frente al centro de salud.

Según informó el prestador público en sus redes sociales, la policlínica cerró el 1° de setiembre debido al “inicio de las obras de reacondicionamiento del nuevo local ubicado en la calle Leandro Gómez y calle 7”. Entretanto, las consultas de medicina familiar pasaron hacia un local contiguo de la actual policlínica, mientras que los servicios de pediatría, obstétrica, ginecología, odontología y cardiología fueron trasladados al Centro Auxiliar de Pan de Azúcar. Pero los vecinos afirman que estas medidas están causando múltiples problemas en la atención y no avizoran una pronta solución.

Desde que funciona la policlínica provisoria, que no cuenta con una administrativa, los usuarios deben agendarse por teléfono en el hospital de Pan de Azúcar para ser atendidos e inclusive trasladarse hasta allá para acceder a algunos especialistas, sumado a la poca frecuencia de ómnibus que tiene una localidad con otra.

“Hace varios años los usuarios y funcionarios venimos sufriendo un fuerte deterioro tanto del edificio donde se ubica la policlínica como de los servicios que se brindan”, dijo a la diaria Yasmin Hernández, vecina de la localidad e integrante de la comisión de apoyo. Explicó que se enteraron del cierre el 31 de julio pasado, mediante una publicación de Instagram. Luego, por un comunicado interno de la Red de Atención Primaria (RAP), supieron que el motivo era “la caída de un aire acondicionado que profundizó una de las tantas grietas que tiene la estructura”.

En ese comunicado la RAP informó que la policlínica pasaba a funcionar en la casa contigua, que es un hogar transitorio del Municipio de Solís Grande. “Es una casa realmente chiquita y que ni siquiera tiene sala de espera, por lo tanto, los usuarios tienen que esperar afuera para ser atendidos”, lamentó.

Sobre el nuevo local proyectado por ASSE, la vecina indicó que se trata de una casa que tiene unos 100 años aproximadamente y que no cuenta con espacios para los consultorios necesarios para la atención de los especialistas ni para las condiciones de trabajo que deberían tener las funcionarias. Agregó que hace 40 años que la casa esta deshabitada y tiene las reparticiones de una vivienda con dos o tres habitaciones, es decir que “no entra ni una camilla por la puerta”.

Hernández dijo que los vecinos están “cansados de que se les mienta”, ya que en una reunión que mantuvieron con el presidente de ASSE, Leonardo Cipriani, el jerarca les “prometió” una policlínica “nueva de cero, no una casa de 100 años que no tiene la funcionalidad de una policlínica”. En este marco, como no les dan “bolilla”, decidieron movilizarse y hacer un poco de “ruido” con carteles informativos. “Ya agotamos todas las vías posibles, como juntar firmas o reunirnos con el director de la RAP y el presidente de ASSE”, lamentó Hernández.

La policlínica de Gregorio Aznárez, localidad que pertenece al Municipio de Solís Grande, atiende a vecinos de Cerros Azules, Bella Vista, Estación Las Flores, balneario Las Flores y balneario Solís. También de localidades cercanas del departamento de Canelones, como Capilla Cella, Jaureguiberry, Santa Ana y San Luis. Su área de cobertura abarca a una población de aproximadamente 5.000 personas.

Aunque ASSE no informó cuándo quedará operativo el nuevo local, los vecinos supieron a través de la RAP que esto tomará entre tres y cuatro semanas. “Es algo dudoso, porque no hay mucho avance en lo que sería la nueva policlínica”, observó la vecina.

En mayo pasado, el diputado por el Frente Amplio de Maldonado, Eduardo Antonini, cursó un pedido de informes por la “carencia de los servicios” y el “notorio” deterioro edilicio de la policlínica.

En el documento Antonini destacó que en 2020 había presentado propuestas para la Ley de Presupuesto Quinquenal 2020-2024, dirigidas a “remodelar y/o construir instalaciones del primer nivel” en la policlínica de Gregorio Aznárez, entre otras obras. La propuesta contenía en detalle los objetivos y la proyección de impacto, el desarrollo, el cronograma de ejecución, así como la necesidad y distribución de los recursos económicos y humanos. Sin embargo, el representante sostuvo que “nada fue aceptado ni incluido en el presupuesto”.