Este martes las autoridades nacionales y departamentales aprovecharon la coincidencia de tres cruceros en la bahía de Maldonado para realizar la presentación oficial de la temporada que comenzó en octubre y finalizará en abril. Hasta entonces, se espera un total de 232 escalas, de las cuales 74 llegarán a Punta del Este y las restantes a Montevideo.

En ese contexto, el director general de Turismo de la Intendencia de Maldonado, Martín Laventure, reconoció que la mejora de la infraestructura para recibir a estas embarcaciones en Punta del Este “es un debe” y manifestó su esperanza de que “en el mediano plazo esto se pueda solucionar”.

“Como no hemos podido tener la infraestructura adecuada hay cruceros que no llegan por condiciones climáticas o no descienden todos los que podrían”, lamentó, en una rueda de prensa.

Por otro lado, destacó la importancia de la actividad para los trabajadores del departamento, en particular los transportistas que llevan a los cruceristas a conocer distintos lugares. “Punta del Este es uno de los puntos que presentan una valoración positiva en las encuestas a los cruceristas que lo visitan, por lo cual la intención es mantener o superar esa característica”, agregó Laventure.

También los ministros de Turismo, Tabaré Viera, y de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, remarcaron la importancia de esta actividad para generar ingresos complementarios a otras propuestas turísticas del país, pero, sobre todo, para generar nuevas visitas a partir de la primera impresión que les genera el balneario.

Para esta temporada se espera la llegada de 200.000 cruceristas. Según datos oficiales, desde octubre Punta del Este tuvo 19 escalas con un total de 53.000 personas a bordo de las embarcaciones.

Promoción de los puertos

Viera señaló que este año su cartera continuará con la promoción internacional de Uruguay como destino de cruceros. En ese sentido, informó que el Mintur participará en “las dos más importantes del sector”: Seatrade Cruise Global del 8 al 11 de abril en Miami (Estados Unidos) y Seatrade Med, que tendrá lugar el 11 y 12 de setiembre en Málaga (España).

También en 2024 Uruguay participará por primera vez en la CLIA Innovation Expo (CLIA-Cruise Lines International Association), del 12 al 14 de marzo en Italia. Se trata de un evento que combina aspectos turísticos y comerciales, ya que la feria trata sobre el aprovisionamiento de las embarcaciones con alimentos y bebidas.

“Se trata de una oportunidad para Uruguay en la que se puede aumentar las exportaciones al ampliar el abastecimiento a los barcos de líneas de cruceros que visitan nuestro país”, señaló Viera.