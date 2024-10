El intendente Enrique Antía capitaliza en Maldonado el acuerdo que permitió a Laura Raffo postularse al senado por Alianza País tras su alejamiento del Herrerismo. Con esto, aspira a ampliar la ventaja que su sector Todos por Maldonado logró en las internas sobre Unión y Cambio, el otro gran sector del Partido Nacional departamental que dirige el diputado y candidato herrerista a la Intendencia de Maldonado (IDM) Rodrigo Blás.

Raffo, que como candidata a la presidencia del Partido Nacional (PN) trabajó codo a codo con Blás para las internas de junio, participó el viernes de un acto realizado frente al local central de la Lista 22 en Maldonado, del sector de Antía. Allí destacó que, mientras se preparaba participar en Masoller, el intendente la llamó para decirle: “Laura, quiero que estés con nosotros, sumás mucho a nuestro equipo, yo te cedo mi lugar, pensalo”.

“Solo un grande de la política y del PN tiene ese gesto de generosidad. Ese gesto representa la generosidad y la bienvenida de todo este equipo, que cuanto tuvo que gobernar integró a todo el PN y que hoy busca seguir siendo un ejemplo de gestión en el departamento”, agregó entre aplausos.

Al señalar que en las elecciones de octubre no solo se define una fórmula presidencial sino también “el rumbo de las transformaciones, oportunidades y de seguir avanzando”, la economista puso como ejemplo “el trabajo de Todos por Maldonado, al lado de la gente, con gestión y acción”.

En cuanto al plebiscito de la seguridad social, dijo que “se busca meter la mano en el bolsillo a la gente, generar una crisis financiera en el país y confiscar los ahorros”. “Esta crisis la podemos evitar si no votamos este plebiscito. No permitamos que nos arrebaten nuestro futuro, no retrocedamos ", concluyó.

Camy elogió “el nacionalismo popular” de Antía

El senador Carlos Camy (Alianza Nacional) también participó de la actividad de Todos por Maldonado, que promueve la reelección del diputado Echeverría junto con la candidatura del alcalde fernandino Andrés Rapetti, y la de Miguel Abella a la IDM.

Tras destacar el “nacionalismo popular” de los gobiernos de Antía, a quien comparó con el exintendente Domingo Burgueño por “sus obras y cercanía con la gente”, Camy alentó a la continuidad de la actual administración. Instó a votar “para obtener dos diputados” de la 22 y a elegir a Abella en mayo.

Camy también recurrió al argumento de “las crisis” por la pandemia del coronavirus, la sequía y la guerra de Ucrania “que impactó en los combustibles” para pedir a la ciudadanía cinco años más de gestión nacional en “condiciones más ventajosas”.

Cipriani quiere aplicar “el ejemplo” de Maldonado en Canelones

Leonardo Cipriani, expresidente de la Administración de Servicios de Salud del Estado y candidato a la intendencia canaria, también estuvo en Maldonado para ensalzar la gestión del gobierno departamental y abogar por el continuismo.

Tras una reunión de “varias horas” en el despacho del intendente, Cipriani dijo que vino a ver a Antía para “conocer de primera mano” cómo instrumentó el proceso de realojos de asentamientos que, a su juicio, es “un ejemplo” a seguir en Canelones.

Además, adelantó que en los próximos días continuará recorriendo Canelones con vistas a la elaboración de su programa de gobierno departamental, para lo que visitará “cada una de las 30 localidades canarias”.