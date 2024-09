Este lunes, en la sede de campaña del candidato del Partido Nacional (PN), Álvaro Delgado, en bulevar Artigas y Chaná, que estaba colmada de militantes, se presentó oficialmente la incorporación de Laura Raffo a Alianza País. La economista y exprecandidata blanca se alejó hace pocos días del herrerismo por diferencias internas sobre su lugar en la lista al Senado, e ingresó, junto con su equipo técnico, a este movimiento integrado por Espacio 40, Mejor País (el grupo de los intendentes) y Alianza Nacional. Cuando recién empezaba la conferencia de prensa, Delgado se hizo presente y se sentó delante de todo.

El senador suplente Sebastián da Silva, de Espacio 40, deslizó una metáfora futbolera para describir cómo quedó conformado el sector con las últimas incorporaciones. Dijo que es “el Real Madrid de los galácticos” y, mirando a Delgado, subrayó que están “para ganar la elección”. “En esta mesa tenés la espalda, el hombro, el brazo y las piernas necesarias para derrotar al peor Frente Amplio [FA] de la historia”, sostuvo.

Luego, Da Silva dijo que “las mujeres son infinitamente mejores que los hombres, en cualquier actividad”, porque la mujer “domina varios temas, puede hacer varias cosas a la vez y le agrega sensibilidad”. “Pero si además esa mujer es una de las mejores de su generación, creo que hemos hecho una enorme incorporación para nuestro tractor amarillo. Y es nuestra obligación, Laura, tratar de que vos seas la mordaza a [Daniel] Olesker, [Mario] Bergara, [Martín] Vallcorba y todos esos que van a intentar decir relatos mentirosos en estos días”, dijo.

Por su parte, el senador Javier García, líder de Espacio 40, dijo que la incorporación de Raffo habla de “mucha generosidad”, ya que la política “tiene enormes virtudes”, pero también tiene, “como toda actividad humana, cosas que uno preferiría que no sucedan”. García subrayó que la incorporación fue posible porque Da Silva “pegó una alerta pública”, en referencia a que fue el primero que públicamente dijo que le dejaba su lugar a Raffo, y luego porque el intendente de Maldonado, Enrique Antía -que también estaba en el evento-, fue el que finalmente le dejó su lugar en la lista. Raffo será suplente de García, que a su vez será el suplente del presidente Luis Lacalle Pou, que encabezará todas las listas al Senado del PN.

“Para los que no saben la letra chica, cuando nosotros empezamos el camino, hace ya un año y medio atrás, la lista estaba hecha. Así que para que esa lista se modifique, tienen que ser los titulares de esos lugares los que digan 'yo me corro', no hay otro que lo pueda decir, porque la palabra es la palabra”, sostuvo el senador y exministro de Defensa.

García subrayó que Alianza País construyó “una amalgama de sensibilidades” con quienes vienen del wilsonismo, el herrerismo y quienes “no vienen de ninguno de los dos e ingresaron a la militancia a través de Luis” Lacalle Pou, “quienes se sienten blancos, pero no se identifican con ninguna rama histórica”. “Interior, Montevideo, mujeres, hombres, jóvenes, veteranos, de todos lados. Creo que hemos construido la lista de unidad partidaria del PN”, subrayó.

El líder de Espacio 40 sostuvo que incorporaron a Raffo porque les pareció que la economista tenía que estar “en la primera línea de trabajo”. Agregó que también les pareció que tiene que encarar “algunas áreas” en las que el PN “tiene debes históricos”. El senador recordó que Raffo “recorrió todo Montevideo” porque fue la candidata de la coalición para la Intendencia de Montevideo en la elección departamental pasada.

Por lo tanto, dijo que le pidieron a Raffo que “políticamente coordine y lidere un proyecto metropolitano”, pero antes aclaró que la economista no será candidata a intendenta nuevamente, ya que, como se presentó en las internas por el PN, no puede presentarse bajo otro lema (Coalición Republicana) en el mismo proceso electoral, según lo establece la Constitución.

Por último, Raffo dijo que su equipo viene trabajando muchísimo en estos últimos dos años, “para defender la gestión del gobierno, conversar con la gente y seguir proponiendo los cambios que tenemos que hacer en Uruguay para que cada vez los uruguayos tengan más oportunidades de desarrollo”.

Agregó que en Alianza País ella y su equipo se sintieron “muy bienvenidos” y que está “muy agradecida por las muestras de afecto y cariño”. Raffo le agradeció “muy especialmente” a Da Silva, y este le contestó: “Te lo merecés”. Y también le agradeció a Antía, que con su gestión “ha cambiado Maldonado, ha hecho una revolución” en ese departamento.

“No hay tiempo que perder, estamos a 41 días de las elecciones parlamentarias. Nosotros vamos a garantizar la mayoría parlamentaria para el PN, para la coalición y para vos, Álvaro”, dijo, dirigiéndose al candidato. “Acá es muy claro: el FA es promesas sin certezas, nosotros nos la jugamos por los uruguayos y dejamos todo por garantizar un segundo gobierno de coalición”, finalizó Raffo.