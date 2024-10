Referentes en educación por los partidos de la coalición de gobierno expusieron las propuestas educativas de sus candidatos presidenciales para el período 2025-2030 durante una mesa realizada en el Centro Universitario Regional Este (CURE) de Maldonado en el marco del 15° aniversario del clúster Punta del Este Ciudad Universitaria. El representante del Frente Amplio, José Mahía, excusó su ausencia “por motivos de agenda”.

Uno de los exponentes fue el director nacional de Educación del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), Gonzalo Baroni, quien adelantó la inminente aprobación de un nuevo decreto para regular la educación superior y la operativa de universidades extranjeras en Uruguay. “Tenemos un nuevo decreto que en estos días está saliendo”, dijo. Se trata de una larga aspiración del gobierno, impulsada por el diputado del Partido Nacional por Maldonado, Diego Echeverría.

“El decreto que rige a las universidades en Uruguay es proteccionista, donde la Universidad de la República es paternalista, y es lamentable al punto tal que es preceptiva la opinión de la Udelar para la instalación de una nueva institución”, expuso Baroni en el CURE. Luego confirmó que el nuevo decreto modificará la normativa vigente “en varios puntos”, como el que obliga a las universidades a tener una fundación sin fines de lucro, o el que establece un porcentaje de docentes uruguayos en instituciones extranjeras, que, a su juicio, es “ridículo y proteccionista”.

El director también mencionó la posibilidad de incorporar programas conjuntos, “una tendencia que se está dando a nivel internacional”, donde estudiantes se reciben con dos o tres sellos, uno de una universidad local y otra extranjera. Agregó que el nuevo decreto permitirá que “todas las instituciones en Uruguay tengan una mayor facilidad de generar titulaciones conjuntas” y también “facilitará el proceso de sedes”, ya que “hoy en día, cuando tenés una institución universitaria y querés tener otra sede, es casi como tener una universidad aparte, que es una locura”.

La nueva normativa también “facilitará la actualización de los programas educativos para que instituciones que cuentan con años de experiencia no tengan que pedir permiso y perdón cada vez que cambian”, opinó. “Todo eso está modificándose y va a potenciar que, en ecosistemas favorables con competencias saludables como tienen Maldonado o Punta del Este, las instituciones se instalen acá. Eso va a potenciar lo público, va a potenciar lo privado y va a potenciar lo extranjero enormemente”, concluyó.

En diálogo con la diaria, Baroni declinó profundizar en los contenidos del proyecto de decreto mientras permanezca en el área de Jurídica. No obstante, dijo que esta semana habrá “novedades de la actualización”. El referente colorado Horacio Bernardo, actual coordinador del Plan Educativo Cultural de la ANEP, fue otro de los expositores, y consideró que el proyecto para las universidades extranjeras es “favorable siempre y cuando se respete a los actores educativos locales”.

Por su parte, el cabildante Alejandro Bordagorri -también convocado a la mesa- opinó que la instalación de las universidades extranjeras es “algo muy positivo porque nos va a elevar el nivel”. “Yo lo aplaudo, porque van a traer docentes extranjeros y esa interacción hará que nuestros docentes mejoren. Siempre hay que copiar lo mejor, nunca lo peor”, señaló durante su exposición.

En el encuentro también participó el representante del Partido Independiente, Javier Lasida. Cada expositor contó con 15 minutos para desarrollar las propuestas de su partido, antes de responder las inquietudes planteadas por el público.

Foto: Natalia Ayala

Colorados con énfasis en “excelencia docente”

En su intervención, Bernardo se explayó en la propuesta de incorporar la evaluación universal y continua de aprendizajes, con pruebas estandarizadas para alumnos desde tercer año de primaria hasta tercer año de educación media superior. A partir de estas pruebas, pretenden recabar información acerca del desempeño de los centros educativos y apoyar “a los que están mejor, dar premios y ayudar a los que están peor a mejorar y superarse”.

Los colorados apuntan, además, a lograr “la excelencia en los docentes” mediante una evaluación previa e, incluso, que “las universidades del exterior puedan participar vía Zoom para potenciar la masa crítica que hay en la formación docente”.

Bernardo también habló de “dar autonomía a los centros educativos para que puedan adecuar sus metodologías al contexto en que se encuentren los estudiantes” y resaltó el proyecto de aumentar de 60 a 140 la cantidad de centros María Espínola -que forman parte de la transformación educativa- para el próximo período de gobierno.

Las propuestas de CA y el PI

Bordagorri destinó sus 15 minutos a exponer sobre la transformación educativa “basada en Carlos Vaz Ferreira” que propone Cabildo Abierto. Defendió una pedagogía “basada en el pensamiento crítico y la libertad de juicio, donde el rol docente no se limite solamente a transmitir información”. En ese contexto, mencionó que su partido propone cinco puntos.

Habló de la creación de una universidad pedagógica nacional para la formación de los docentes, de instrumentar una política nacional de formación docente, de una “ley de educación superior” y de crear una dirección de educación inicial para “modernizar la pedagogía y asegurar, sobre todo, una infraestructura adecuada”. El quinto punto versa sobre la innovación tecnológica, con la propuesta de que “los docentes hagan capacitaciones en inteligencia artificial”.

A su turno, Lasida opinó que los centros educativos precisan autonomía y expuso: “¿En qué organización en el mundo, educativa o de otro tipo, no se selecciona y evalúa al personal, no se arman planes, no se maneja presupuesto? Con eso tenemos directores que son más una especie de secretario administrativo que responsable pedagógico del centro”.

Propuso la “promoción y mejora” del desempeño de los educadores a través del desarrollo de carreras profesionales, cambiar el estatuto docente -ya que “las relaciones laborales son buena parte del problema”- y cambiar las inspecciones por “un sistema organizado de supervisión; esto es, sacarlas de las direcciones generales de primaria, secundaria, técnica y pasárselas al Codicen para evitar conflictos de intereses”.

Molestia por la ausencia del Frente Amplio

La ausencia de Mahía molestó a los cuatro expositores que esperaban en el hall del CURE cuando se enteraron, y evaluaron si continuar o no con la actividad. Lasida lamentó que, “por cuarta vez”, el representante del Frente Amplio no estaba presente en “una mesa compartida”. Otros comentaron que “nunca vienen a nada” y que “así no se puede debatir”.

Baroni terminó su discurso con el reclamo al integrante del FA que no asistió a la mesa e indicó: “Estamos acá para ponernos de acuerdo, pero también estamos para ponernos en desacuerdo con aquellos que están diciendo que no hicimos nada, aquellos que no proponen. El problema es que cada vez que vamos a una actividad de estas no viene el Frente Amplio”.

“Yo quiero saber qué es lo que van a hacer. Y si el día de mañana ganan las elecciones, estamos en Uruguay, nos pasamos la banda, nos damos un abrazo, vamos arriba, haremos oposición y haremos el juego de la democracia que es sano. El problema es que necesitamos una transición”, culminó.