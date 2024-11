La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) presentó, este viernes 15, el proyecto arquitectónico del Liceo N° 3 de San Carlos con una conferencia de prensa en la sede del municipio carolino. Aunque en un comunicado oficial la ANEP señaló que “las obras se iniciaron este mes”, en rueda de prensa la presidenta Virginia Cáceres reconoció que comenzarían a mediados de 2025.

“El llamado a licitación está en marcha, las obras comenzarán dentro de ocho meses. Esperamos que el liceo esté habilitado para el año lectivo de 2027”, dijo antes de lanzar el proyecto junto al intendente de Maldonado Enrique Antía y la directora general de Educación Secundaria Jenifer Cherro.

Cáceres destacó que el diseño arquitectónico y el emplazamiento es producto de un proceso de “intercambio con la sociedad civil y la comunidad educativa”. Argumentó que se presenta en estos días, coincidiendo con la recta final de la campaña electoral para el balotaje, porque hubo dificultades para conseguir el predio.

El liceo se ubicará junto a la antigua estación de AFE de la ciudad, luego que la Intendencia de Maldonado y el ente ferroviario acordaran cederlo a la ANEP en comodato. La construcción estará en la esquina de Islas Canarias y Andalucía del barrio Asturias, en la zona norte hacia donde se expande la ciudad.

La ANEP informó que el centro educativo, diseñado para 270 estudiantes por turno, ocupará 1.493 metros cuadrados del predio de 2.800, en el que además se proyectó un patio de recreo, una cancha polideportiva reglamentaria, espacios verdes, sendas de acceso y estacionamiento para autos, motos y bicicletas.

El monto total de la inversión, que ya está presupuestada, será de $114.096.000, dijo Cáceres.

“Con conferencias no se hace liceo”, dice el FA

Militantes y dirigentes del Frente Amplio (FA) cuestionaron a la ANEP y la IDM por esperar a la recta final de la campaña electoral para anunciar un liceo que promete, por lo menos, desde 2021. Sobre el asunto se expidió el Comité de Base “Amanda González”, el más grande del FA en San Carlos, con un extenso comunicado que divulgó en redes sociales este jueves 14.

El texto recuerda que el actual gobierno descartó un proyecto que había dejado la última administración frenteamplista para construir el liceo por contrato de participación público privada (PPP).

También repasa cada anuncio realizado por autoridades nacionales y departamentales y legisladores de la coalición de gobierno sobre la construcción del tercer liceo carolino. Y concluye: “Ha quedado de manifiesto que este tema tan importante para San Carlos solo ha tenido anuncios y conferencias. No solo no hay obra avanzada en el predio, sino que no hay ningún rastro de obra a corto plazo”.

“Hay que ser más serio. Se están riendo de la gente de San Carlos al hacer humo con el Liceo 3”, sentenció el exsecretario general de la IDM Gustavo Salaberry al compartirlo en su cuenta de Facebook. En el mismo sentido se había expedido el diputado reelecto Eduardo Antonini (lista 609) y algunos ediles del FA durante la semana. “Con conferencias no se hace liceo”, repiten.