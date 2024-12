Artesanos y comerciantes del departamento ya están listos para la zafra navideña, en coordinación con diferentes municipios. Para estos días, destacan por sus propuestas el Mercado Central que se instalará junto a la Torre del Vigía y el Mercado Navideño de San Carlos.

El Mercado Navideño de San Carlos se instalará en la plaza Artigas de la ciudad este viernes 20 y sábado 21. Además de los puestos con productos de artesanos locales, que funcionarán de 18.00 a 23.00, habrá música, danza y sorteos, y se recolectarán juguetes en buen estado para donar.

El viernes a las 20.00 se presentará el grupo Danzarte y a las 20.30 actuará Afro Candombe. Después de los sorteos, que se realizarán a las 21.00, habrá un cierre musical con la cantante Mica Serrón.

El sábado 21, durante todo el horario de la feria, estará Papá Noel para sacarse fotografías con el público; de 18.00 a 20.00 habrá actividades recreativas para los más chicos con Ludópolis.

Las propuestas en Maldonado

En la capital departamental, el predio ferial ubicado en Avenida Aiguá y Camino de los Gauchos abrirá al público del 21 al 24 de diciembre, durante la tarde y noche. Además de contar con castillos inflables para entretener a los chicos, los días 22 y 23 actuarán Pablo Santana y los Arroba.

El domingo 22 se instalará el Mercado Central en la Torre del Vigía, con puestos de artesanías que estarán abiertos de 18 a 23 horas. Además de su clásico patio de comidas, el paseo de emprendedores contará con cuatro shows de música en vivo: Groover Trotters a las 19.00, Valuz Samba a las 20.00, Pablo Santana a las 21.00 y Say No More a las 22.00.

Centros comerciales en horario extendido

Por su parte, los comerciantes del centro fernandino trabajarán con horario extendido los días 21 y 22 de diciembre. Además, invitan a “un adelanto de Navidad” con la visita de Papá Noel, este jueves 19, para recibir cartas con pedidos del público infantil. La convocatoria es realizada por la agrupación Tu Centro, que además organizó un concurso de vidrieras navideñas junto al Municipio de Maldonado.

En el centro comercial del Paseo del Este (ubicado en ruta 39 y Ruta Perimetral), los clientes podrán disfrutar de un recital gratuito de Alejandro Balbis, este sábado 21. El cantautor se presentará a las 21.00 horas.

En Atlántico Shopping habrá “Hora mágica” con descuentos especiales, por tiempo limitado, en locales adheridos. Esto será el jueves 19 y viernes 20 de 20.00 a 00.00. Además, habrá DJs en vivo, regalos y sorteos. En Punta Shopping, en tanto, destacan la presencia de Papá Noel del 20 al 24 de diciembre, de 16.00 a 22.00, al tiempo que algunos locales proponen descuentos especiales.