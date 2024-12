Vecinos afectados por el atraso en las obras de acondicionamiento de infraestructura vial del barrio La Capuera –en jurisdicción del Municipio de Piriápolis–, definió un cronograma de manifestaciones en la ruta Interbalnearia en reclamo de “respuestas reales” sobre una situación que, desde hace meses, afecta su vida cotidiana.

Las movilizaciones que anunciaron días atrás ya tienen fecha confirmada: serán el 15, 20 y 22 de diciembre, “con reducción de tránsito” sobre la ruta y “posibilidad de intervenciones espontáneas”. Esta medida “será extendida por el tiempo que sea necesario hasta que tengamos respuestas reales”, enfatizó el colectivo en un comunicado.

En paralelo, los vecinos convocarán a autoridades de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), de la Intendencia de Maldonado, del Municipio de Piriápolis y de las dos empresas contratadas (Ramón Álvarez SA y Buresil SA) para una “reunión urgente”. Quieren tener “información real y concreta de cuándo y en qué condiciones finalizará esta obra”.

Las obras viales comenzaron entre setiembre y octubre de 2023, tras contratar “a la empresa Buresil SA por 52.995.924 pesos y a Ramón Álvarez SA por 137.540.469 pesos” para ejecutarlas, con fondos de la OPP, repasaron los vecinos. Los trabajos debían finalizar en setiembre de este año y luego se aplazaron para diciembre.

“En la página de la OPP figura que las obras tienen un avance del 95% pero, siendo generosos con el porcentaje, creemos que están en un 30%”, dijo a la diaria el vocero vecinal Daniel Castro. El movimiento entiende que “las empresas no cumplen” y que “el Estado no se hace cargo”, mientras que los habitantes padecen todo tipo de inconvenientes.

Pozos enormes, cunetas con aguas servidas, inundaciones y barro durante las lluvias, tierra por todas partes cuando hay sol. Dificultades para acceder a los centros de servicios públicos ubicados en la calle principal, ambulancias y ómnibus obligados a desviar su trayecto ante la imposibilidad de avanzar, la falta de señalización de obras que provocó varios accidentes, menciona Castro entre los múltiples problemas que sufren desde el invierno pasado.

La movilización social por el atraso en las obras comenzó en agosto. Desde entonces, “las respuestas a nivel nacional son nulas”. A nivel departamental, en tanto, hubo cruces con el intendente Enrique Antía, quien en setiembre pasado los acusó de “politizar” el tema en la campaña electoral y de “cortar la ruta” y afectar el ingreso a Punta del Este.

El colectivo de vecinos afirma que es “un movimiento social” integrado por personas de todos los partidos políticos, que no hay intencionalidades políticas, sino ánimo de solucionar cuanto antes esta situación y de que les garanticen que las obras serán de calidad, porque “no hay que ser ingeniero para ver que no están haciendo las cosas bien”.

Desde la Dirección de Obras de la Intendencia de Maldonado les informaron que la obra se reprogramó en etapas y que la primera, desde la entrada del barrio hasta la policlínica, estaría concluida el 7 de diciembre de 2024. Eso aún no ocurrió. “Han hecho algunos arreglos para taparnos el ojo, escarbando por todas partes; por suerte, hemos logrado que dejen de romper todo a la vez y que avancen por tramos, pero nos siguen mintiendo”, afirmó Castro.

Castro: empresario aseguró que “está perdiendo plata y que si quiere se va”

Los vecinos apuntan, sobre todo, al incumplimiento de la firma Ramón Álvarez SA. A principios de esta semana, el dueño de la empresa, Eduardo Álvarez, se comunicó con algunos referentes del grupo para decirles que estaba junto a la policlínica, por si querían ir a hablar con él. “El encuentro fue en plena calle, de manera improvisada, porque la mayoría estaba trabajando a esa hora”, recuerda Castro, el único que pudo llegar a la hora en que convocó el empresario.

Le preguntó qué estaba pasando, cuándo pensaban terminar. “Antía nos dijo que Álvarez incumplía, pero Álvarez me contestó que la intendencia los estaba trancando, que se habían encontrado con instalaciones subterráneas de OSE y UTE que retrasaron los trabajos, que estaba perdiendo plata y que, si quisiera irse y abandonar la obra, podría hacerlo sin problemas”, relató Castro a este medio.

El empresario también le aseguró que la primera etapa, desde la entrada hasta la policlínica, quedará asfaltada para el 1° de enero, cuando comience la licencia de la construcción; al retorno “arrancarían desde la parada 14 hacia adentro”, dijo el vocero. De todos modos, sostuvo que están cansados de escuchar “mentiras de uno y otro lado” y que la OPP debería intervenir en todo esto.

“La OPP no está controlando, nadie está controlando la ejecución de la obra. Hay un ingeniero que anda para arriba y para abajo y que ya no quiere venir a hablar con nosotros, porque sabe que es una embarrada bastante grande y no saben cómo lo van a solucionar”, sentenció Castro. Por eso quieren convocar a las autoridades nacionales a esa reunión urgente y por eso el elaboraron el cronograma de manifestaciones para este mes.

“No vamos a cortar la ruta, nunca cortamos la ruta, aunque Antía nos acusó de eso. Hemos enlentecido el tránsito en un carril –con apoyo de Policía Caminera– para entregar volantes a los conductores para informar de lo que nos pasa. Es lo mismo que haremos este mes, y lo seguiremos haciendo mientras no tengamos respuestas y el Estado no se haga cargo”, concluyó.