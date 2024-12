La edila frenteamplista Marie Claire Millán –del sector del exintendente Óscar de los Santos– expuso la “grave situación” económico-financiera de la Intendencia de Maldonado (IDM) en la última sesión plenaria de la Junta Departamental.

Basada en la información que la administración remitió al Tribunal de Cuentas de la República (TCR) en su rendición de cuentas 2023 –aún a estudio de ese órgano–, Millán sostuvo que el déficit acumulado de la comuna cerró ese año en 157 millones de dólares.

“En el ejercicio 2023 es de 6.112 millones de pesos, mientras que en el 2015 era de 2.638 millones. Es decir que la deuda se multiplicó 2,3 veces en pesos y se más que triplicó en dólares, porque en 2015 era de 48 millones, según estableció el TCR, y al cierre de 2023 llegó a 157 millones de acuerdo con las cifras oficiales de la propia IDM”, detalló.

Tras mencionar que la deuda con las instituciones financieras “pasó de 2.658 millones de pesos al cierre del 2015 a 5.100 millones en 2023”, Millán se centró en cuánto les debe la IDM a los proveedores comerciales, como “un elemento nuevo” en las exposiciones que hace con frecuencia sobre el estado de las arcas de la comuna.

Según la información remitida por la IDM al TCR, esa deuda pasó de 11 millones de dólares en 2015 a 35 millones de dólares en 2023. “Al cierre de 2015 era de casi 603 millones de pesos, al final de 2023 es de 1.375 millones de pesos. De este monto, el año pasado se generaron deudas con proveedores comerciales por 1.301 millones de pesos; el resto corresponde a los años 2020, 2021 y 2022”, indicó.

¿Qué pasó con el fideicomiso para abatir deudas?

Para graficar la magnitud del asunto, Millán comentó que “90 páginas” de la información enviada al TCR corresponden a facturas impagas de 2023 y que, además, hay “nueve páginas y media” correspondientes a proveedores a los que no se les pagó entre 2020 y 2022.

En este punto, la edila recordó que en febrero de 2021 la IDM consiguió que la Junta Departamental de Maldonado la autorizara a crear fideicomisos de hasta 95 millones de dólares y una línea de crédito de 30 millones para abatir su endeudamiento.

“¿Qué ha hecho la IDM con el dinero que contrajo por una cifra astronómica, con el argumento de que era para ordenar las finanzas y quedar al día? Con esa reestructura, la deuda se prolongó en el tiempo, comprometiendo y limitando el accionar de los futuros gobiernos por varios quinquenios. Por eso debemos preguntarnos qué pasó”, advirtió.

Para Millán, no sólo es “sumamente grave” que el déficit acumulado de la IDM haya seguido en aumento. “Pensemos en el comercio de Maldonado: ¿cuántos le venden a la IDM para sostener su actividad comercial y la IDM no les paga, no porque no quiera, sino claramente porque no tiene plata?”, cuestionó.

La edila advirtió, asimismo, que esta situación puede ser aún más grave si se tiene en cuenta que la IDM “le miente sistemáticamente al TCR” en sus rendiciones de cuentas y que “año a año” este órgano corrige al alza los informes sobre la deuda que proporciona la administración departamental.

También se preguntó cuál será la situación de las deudas con los proveedores al cierre de este año. Por lo pronto, esa misma noche cursó un pedido de informes a la IDM sobre las deudas en este rubro al 30 de noviembre pasado.