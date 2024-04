El intendente de Maldonado, Enrique Antía, defendió el proyecto inmobiliario que pretende desarrollar el empresario brasileño Alexandre Grendene en la zona del arroyo El Potrero, cuestionado desde hace meses por la agrupación vecinal de Ocean Park y, más recientemente, también por la Unión Vecinal de Punta Ballena (UVPB).

“Se trata de un fraccionamiento de calidad, al que le dimos autorización inicial para que empezaran a hacer la limpieza, los ingresos y el cerramiento. Faltan pequeños detalles para aprobarlo definitivamente, pero tiene todas las garantías de un fraccionamiento que será de lujo para el departamento”, sostuvo Antía en una rueda de prensa en la noche del martes 23.

El jefe departamental fue enfático al señalar que su decisión es “impulsar” este proyecto porque transformará “un monte abandonado y con riesgo de incendio” en un fraccionamiento que, además de su calidad, traerá inversiones y trabajo para los habitantes de la zona. También opinó que no hay impactos que ameriten la intervención del Ministerio de Ambiente en el caso.

No obstante, ese mismo día, la directora de Medio Ambiente de la IDM, Bethy Molina, declaró en varios medios que las inspecciones realizadas “a pedido de la Dirección de Urbanismo” confirmaron la presunción de los vecinos en cuanto a que se desarrollaban de forma irregular. Molina señaló que la empalizada que se construye en el lugar es más alta que lo permitido por la normativa.

También dijo que, como las intervenciones se hacen en terrenos privados que están dentro de la faja de protección costera, requieren una autorización ambiental previa del Ministerio de Ambiente. “Por lo tanto, la Dirección de Urbanismo detuvo la obra la semana pasada hasta que se cumpla con esas condiciones”, dijo Molina en declaraciones a FM Gente.

Vecinos siguen buscando documentación

Las agrupaciones vecinales consideran que el asunto es más complejo. Siguen reclamando a los jerarcas de la IDM que documenten sus afirmaciones y entienden que el proyecto debe pasar por la Junta Departamental, indicó a la diaria el vocero Ricardo Sorhuet. A falta de información oficial que trascienda las declaraciones públicas, la están buscando por sus medios.

Los ediles frenteamplistas Joaquín Garlo y Juan Urdangaray también reclaman a la comuna que conteste los tres pedidos de informes que presentaron sobre el caso desde que los vecinos comenzaron a denunciar los avances de obra, en febrero pasado. En la sesión de este martes en la Junta Departamental, Garlo cuestionó las contradicciones entre los jerarcas y remarcó que, por las características de la zona y la implantación de las obras, es necesaria la intervención del Ministerio de Ambiente.

Todos piden, asimismo, que las autoridades de esa cartera atiendan las denuncias presentadas a través de la web ministerial y aclaren, en función de la vulnerabilidad ecosistémica del lugar donde se implantará el barrio privado –demostrada por estudios académicos–, cuáles son los estudios y permisos que deben tramitar los desarrollistas.

En particular, la UVPB ha cuestionado con énfasis la falta de comunicación del gobierno departamental y de los empresarios con los vecinos, que circulan “como parias” en busca de información y son ignorados “al borde de la humillación”.

Por estos días, la UVPB tiene sus energías puestas en la audiencia pública sobre el Complejo Residencial Punta Ballena que se realizará el lunes próximo en el Club del Lago. No obstante, fuentes de esa organización vecinal afirmaron a la diaria que están buscando asesoramiento con expertos del Centro Universitario Regional Este (CURE) para echar luz sobre el proyecto de Grendene en Ocean Park. Sostienen que sobre este caso hay debate para rato.

Se agrava el conflicto en Punta Colorada

Otra de las controversias entre vecinos y el intendente tiene que ver con la anunciada demolición de las casas de techos rojos en Punta Colorada. La Comisión Pro-Fomento del balneario lleva meses intentando que Antía les informe de primera mano cuál es su plan para la zona y piden que las casas, que consideran un emblema del lugar, sean conservadas para la comunidad.

Al cabo de algunas gestiones, la comisión informó públicamente que Antía y algunos de sus jerarcas aceptaron reunirse con los vecinos este viernes 26 en el balneario. Sin embargo, este miércoles la organización vecinal canceló la convocatoria cuando Antía declaró, en otra rueda de prensa, que él no había acordado nada y que no permitirá que le “marquen la agenda”.

El jefe comunal sostuvo que está dispuesto a recibirlos para hablar en el edificio comunal y que no tiene previsto ningún encuentro en Punta Colorada. “La agenda la marco yo, si la quiere marcar otro que la marque, pero no le voy a dar pelota. No me voy a dejar marcar la agenda por terceros, ¿están locos?”, insistió. Tras esas declaraciones, la Comisión Pro-Fomento divulgó un nuevo comunicado en el que informa que la reunión para conocer la propuesta de la comuna sobre el futuro de los techos rojos fue “aplazada”.