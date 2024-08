Sophia Ferrari es la fundadora de @lapatineta.uy, la primera escuela de skate del país exclusiva para mujeres. Bastante antes de eso, a los 15 años, empezó a patinar con amigos varones, cuando había muy pocas mujeres en la escena uruguaya del skate.

“Entre ellos me sentía súper cómoda, pero cuando patinaba en algún lugar muy concurrido me sentía más intimidada porque predominaban los hombres en el ambiente. No era que me trataran mal o me discriminaran, era más una sensación mía de no pertenecer o no sentirme identificada”, comenta Ferrari a la diaria.

Encontrar a otras jóvenes con quienes compartir su afición le allanó un camino que se le hacía empinado: “Con el tiempo fui perdiendo la vergüenza y lo más lindo fue conocer a otras gurisas que también patinaban y empezar a ver referentes a nivel internacional. En ese momento fue el boom de Leticia Bufoni, por ejemplo, skater brasileña que elevó mucho el nivel e inspiró a muchas de las que hoy ganan los mundiales y Olimpíadas”.

Después, Sophia formó parte de La Escuelita de Skate, primera en Uruguay, que derivó en ABC+Skate, un proyecto a cargo del Comité Nacional de Skate en conjunto con la Intendencia de Montevideo, del que forma parte como instructora, dando talleres en distintos barrios de Montevideo.

Del disfrute al sueño de competir

También creó su propia escuela de clases individuales y grupales exclusivamente para mujeres. Allí su “principal motivación es compartir la pasión y el amor por el deporte, generar un espacio donde se sientan cómodas, aprendan y se apoyen entre compañeras”.

Ferrari sostiene que el skate femenino “ha ganado más fuerza en Uruguay” y tiene “un gran potencial”, aunque todavía hay “mucho terreno por conquistar”. Dice que en el país la participación competitiva es escasa y que el tema “siempre está sobre la mesa” cuando se organizan eventos con categoría femenina y apenas se anotan tres participantes.

“De todas formas, con las escuelitas las niñas se van animando, y hay tremenda esperanza de que se entusiasmen más con estos espacios de torneo que también son muy divertidos y enriquecedores”, alienta.

Talleres gratuitos

Ahora Maldonado es su nuevo desafío. Está al frente de un proyecto de talleres gratuitos en “un departamento que tiene mucha infraestructura específica para este deporte y mucha gente con ganas de practicarlo”.

Se trata del plan piloto Skate-Lab, que comenzará en Punta del Este y Maldonado en la última semana de agosto. Inspirados por las propuestas ABC+Skate, que funciona en Montevideo, y ReSkate, de Canelones, Sophia y sus colegas Ezequiel Morales y Gonzalo Hernández acercaron la idea a los municipios y a la Intendencia de Maldonado (IDM).

En principio, serán cuatro clases gratuitas en las pistas de Punta del Este, en el Centro Comunal Maldonado Nuevo y en el parque El Jagüel. Las inscripciones se realizan en las oficinas del Municipio de Punta del Este y en el Centro Comunal Maldonado Nuevo o por teléfono al 4226 8635.

No hay edad mínima ni máxima para concurrir, y los instructores compartirán el equipo necesario para desarrollar las actividades, aunque es recomendable concurrir con uno propio en caso de tenerlo.

“Desde el lugar de instructora, me motiva mucho la idea de incentivar a las gurisas. El skate tiene algo muy especial, que es la comunidad que se genera, y las mujeres podemos ser parte también. Me gustaría que las nuevas generaciones de mujeres tengan esa oportunidad de generar vínculos y grupos que empiecen a tomar un lugar más importante en la escena del skate uruguayo”, declara Ferrari.

Para Gonzalo Hernández, “el skateboarding, más allá de ser un deporte olímpico, conlleva una fuerte carga cultural y valores. Nos enseña lo que es la perseverancia, el manejo de la frustración y nos dota de nuevas estrategias al momento de resolver una situación de impacto”.

La propuesta va con el desafío de que, si funciona como las autoridades esperan, pueda expandirse a otras pistas del departamento.